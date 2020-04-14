「婚禮沒主持人會覺得無聊嗎？」　鄉民答案一面倒…曝經驗：氣氛很溫馨

▲網友發問「婚禮沒主持人會覺得無聊嗎？」（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

雖然結婚是人生大事，但每對新人對自已的婚禮都有不同想法。有網友就在PTT的WomenTalk板上發起問題「婚禮沒主持人會覺得無聊嗎？」文中表示，他最近想說如果之後辦少桌數的家宴，就純吃飯，沒儀式、進場、活動，也不請主持人，這樣賓客會不會覺得很無聊，沒想到網友答案一面倒，支持原PO想法。

這位網友文中表示，「最近想說如果之後辦少桌數家宴，十桌以內，沒有請主持人、沒儀式、沒進場、沒活動，純吃飯，賓客會覺得很無聊嗎？這樣感覺攝影是不是也不需要？」結果看到貼文後，其他人馬上一面倒支持原PO想法，「不會，新人感謝一下開桌就好，浪費賓客時間，吃個飯要吃半天。」

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▲許多人都贊同原PO，婚禮簡單找重要的親朋好友吃個飯就好。（示意圖／Pixabay）

大部分網友紛紛表示認同，「婚禮搞得跟綜藝節目才令人無言，讓人好好吃個飯很難嗎」、「每次都說12點開桌，搞半天搞排場弄到2點才吃飯，吃完飯都快4點了」、「就算有主持人，我還是一樣只管吃我自己的」、「有參加過，就是進場儀式而已，台上完全沒有主持人，覺得可以專心吃東西也不錯」、「覺得很好，自己也想走好好吃飯路線。」

還有人分享自己的經驗，「我的就是將近百人，都是近親朋友，沒任何活動，但還是有進場，找個朋友簡單主持，新郎新娘跟雙方爸爸說說話，氣氛很溫馨，大家各自聊天續舊，過了好些年很多朋友還是說那天是很好的回憶」、「我自己是請15桌完全沒主持人和活動，就是自己拿自拍桿跟每位賓客拍照一樣很開心很溫馨。」