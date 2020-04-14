快訊／「發現金」協商二度破局！國民黨不滿遭抹黑再次退席抗議

▲立法院朝野協商紓困振興條例修正草案。（圖／翻攝自Youtube／國會頻道）

記者楊蕓／台北報導

立法院14日針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案二度協商，但因國民黨堅持「發現金」紓困，並不滿民進黨團在臉書發文稱「人人有獎、做人情」是惡意扭曲，雙方激烈爭執不休，立法院長游錫堃裁示休息10分鐘再繼續討論，不料國民黨團再度退席表達抗議，協商二度破局。

但會議休息後等待至中午12點01分，國民黨團立委仍未現身會議室，游錫堃表示，11點50分電話聯絡上國民黨團總召林為洲，表達今天不會再來繼續開會，同時宣佈朝野協商結束。

特別條例修正案13日朝野協商破局後，民進黨團晚間在臉書貼文，批評國民黨團提出人人有獎的「1000億現金發放」毫無依據，只為了「發紅包、做人情」，卻沒有說明這數字怎麼算出來的、沒有明確的排富條款、沒有預估每人平均發放金額。

蔣萬安痛批，民進黨團移花接木、惡意扭曲，因為國民黨版本，是根據綜合所得稅申報級距表進行排富，例如針對家戶所得兩百萬以上，以及有存款、房產等進行排富，估算出發放現金需要998億預算，要求民進黨團道歉，否則無法繼續協商。

蔣萬安一度激動嗆聲，「柯總召你要發還是不發就直接講，不要在民進黨臉書說在野黨版本不排富、人人有獎，你們是這樣惡搞嗎？ 」

林為洲說明，現金發放對象，按照所得稅級距0%-5%為主，初估有510萬戶可領取補助金，預計1791萬人受惠，但民進黨補助的人只有300萬人，補丁式的掛一漏萬，很多收入低、沒參加勞保的人都領不到。

根據行政院版本，紓困2.0包括薪資補貼，預算419億元；自營工作者補貼預算336億元；弱勢補助每個月增加1500元，照顧人數約87萬人，預估預算40億元，還有減班休息者補貼、擴大就業補貼，總預算達1035.2億元。

民進黨立委鄭運鵬表示，行政院需要的是救急，國民黨的做法卻是「人人有獎」，一樣是一千億的預算，民進黨紓困對象有302萬人，國民黨則有五百萬人，使得原本每人補助一萬元剩下六千，甚至有些帳面上沒有收入卻開名車的，這些人不應是救助對象。