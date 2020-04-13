疫情衝擊畢業生求職！學貸寬限期再延1年？教育部承諾立刻評估

▲劉孟奇承諾會立刻評估學貸寬限期是否再延1年。（圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（13日）邀請教育部進行「疫情衝擊下青年未來職涯發展政策規劃與未升學未就業青少年關懷扶助措施」報告。國民黨立委林奕華指出，疫情影響各行各業，畢業季將到來，畢業生求職會更辛苦，要求教育部是否能將就學貸款再延期1年？教育部政務次長劉孟奇承諾立刻評估，這週給答案。

林奕華表示，疫情影響各行各業衝擊大，很多都在等政府紓困，但市場僅氣低迷，人力需求減少，估疫情繼續，甚至會裁員，六月畢業季，本來就是青年比較辛苦的狀態，今年會更辛苦。以去年畢業季22至24歲失業率達13.05%，去年整體8月3.89%，是2年新高。

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民進黨立委黃國書表示，勞動部資料顯示，有30萬畢業生，投入就業約26萬人，但新鮮人待業去年25.38週，約半年。史上最長是38.37週，今年可能會遠遠超過。

▲▼林奕華表示，今年畢業生求職路會更辛苦。（圖／記者許展溢攝）



林奕華表示，就學貸款原本就有1年寬限期，以碩博士有25萬人，沒有出社會就負債，對就業有衝擊，希望教育部提出類似紓困概念，看有無可能以特殊狀況，讓就帶寬限期再增加1年？另外，林奕華提到，總統蔡英文競選政見，其中一項是減輕學貸負擔，月薪不到4萬元的年輕人，「學貸本金利息都先不用還」，也應提早到今年實施。劉孟奇回應，會積極評估、努力，看能夠做多少，並承諾會立刻評估，這週會給答案。