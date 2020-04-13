協商破局！國民黨團要求增「千億」預算發現金　民進黨團批：只為做人情

▲民進黨團批國民黨團增千億預算是為了做人情。（圖／翻攝民進黨立法院黨團臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

針對新冠肺炎特殊條例的振興方案，國民黨立法院黨團13日要求在第二階段紓困的1500億元預算外，再增列約1000億元預算發放現金給民眾，不過最後卻協商破局。

對此，民進黨立法院黨團批評國民黨團，「1000億現金發放」只為了「發紅包、做人情」，且在協商中，無視行政院關於「勞工紓困」的特別預算規劃表，不斷跳針行政院規劃不清。

民進黨團指出，國民黨團提出人人有獎的「1000億現金發放」毫無依據，只為了「發紅包、做人情」，卻沒有說明這數字怎麼算出來的、沒有明確的排富條款、沒有預估每人平均發放金額。

▲立委鄭運鵬針對回應增加特別條例預算 。（圖／記者李毓康攝）



民進黨團表示，政府提出的紓困方案，必須多方考量，並不是像國民黨說的發1000億現金這麼簡單，每筆錢都要花在刀口上，不是政府愛怎麼發就怎麼發。



民進黨團強調，在資源有限的情況下，若是不排富、人人有獎，那原本能領1000元的人會不會被排擠到剩下500元，真的有需要的人反而被國民黨「反紓困」？

▲立委鍾佳濱針對回應增加特別條例預算 。（圖／記者李毓康攝）