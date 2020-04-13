立法院性騷擾問卷調查曝光　13人受害…肢體碰觸、言語騷擾最多

▲立法院調查揭露有13人曾遭遇性騷擾。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院2016年起設置「性別平等委員會」，迄今未接獲任何申訴案件，然而，根據3月中旬公布的問卷調查發現，有13人近一年曾在立法院遭受性騷擾，17人目睹過，加害者身分以「國會助理」為大宗，主要性騷樣態包括未經同意碰觸身體、具性意味的言語或玩笑等。

事實上，去年立法院曾爆出一名資深助理性騷擾多名女助理「長達10年以上」，行徑包括講話習慣性靠很近，甚至貼臉頰，或者藉故說話趁機親吻臉頰、刻意摟肩搭肩等，當時揭發的台灣職業安全健康連線出面召開記者會說明，引發熱議，而該名資深助理遭爆料後已離職。

立法院日前進行「108年度性騷擾問卷調查」，3月19日將調查結果發函至各立法委員辦公室。此份問卷共回收520份，施測對象包括國會聯絡人、國會助理、立院職員、技工、約聘僱人員、立院駐衛警等人。

▲立法院性平會問券調查。（圖／讀者提供，下同）

問卷詢問「您自107年1月迄今曾否在立法院遭受性騷擾」，其中13人回答「有」，此外，有17人曾目睹過性騷擾，另有多達61人，聽聞過立法院發生性騷擾事件。

然而，立法院卻從未受理過性騷擾申訴事件，主要原因包括「不想事件被張揚／被討論」、「不想被視為一個製造麻煩的人」、「不想破壞在機關生活的環境」，以及認為「事件並不嚴重」。

根據問卷調查，有8人表示未經同意被碰觸身體；5人遭遇過具性意味的評語、玩笑或提問，並感到不舒服；有4人表示曾被多次提出不受歡迎的約會而感到不舒服。然而，面對性騷擾事件，13名受害者中，大部分選擇避開騷擾的加害人，例如不與加害者同時出現、轉到別的辦公場所。

問卷結果顯示，性騷擾加害者以國會助理最多，有5人填答，另外還包括立法院長官、立法院職員、派駐立法院之警衛隊警察或駐衛警、技工、工友、部會國會聯絡人、新聞媒體記者等，沒有人遭到立法委性騷擾。