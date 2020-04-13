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「中華職棒」被國外球迷誤認在中國大陸　蔡英文回應了

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▲▼蔡英文回應國外網友誤以為中華職棒在中國開打。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文回應國外網友誤以為中華職棒在中國開打。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

全球受到新冠肺炎疫情衝擊，牽連各大運動賽事，不過台灣的中華職棒（CPBL）領先全球開打；但是，因為其英文全名，造成國外網友誤解，以為是中國大陸的職棒聯賽，引發討論。對此，總統蔡英文13日親自在臉書發文回應此事。

由於中華職棒英文全名為「Chinese Professional Baseball League」，引發國外網友的議論，在推特上討論CPBL到底在中國大陸，還是在台灣？甚至就有不少外國球迷誤以為，中華職棒是在對岸的比賽。

對此，諸多網友紛紛在推特上幫忙澄清，推特帳號WeiChuan Dragons USA寫道：「中職真的需要更改聯賽名稱！很多人都以為中職是在中共」，而WeiChuan Dragons USA也在推特上表示，「我已經厭倦告訴所有人#CPBL（#ChineseProfessionalBaseballLeague）是在台灣，而不是在中國，現在立即更改名稱。」

對此議題，蔡英文13日下午特別在臉書上表示，「今年世界第一支全壘打，來自台灣」，強調「CPBL 中華職棒 是台灣的職棒」，她請大家一起來支持台灣棒球，「當然，對於防疫工作，我們也毫不鬆懈，台灣和全世界一起守備！」

同時，蔡英文也在發文中標註，「恭喜鄭鎧文選手和詹子賢選手，暫時並列世界全壘打王」。

▼中華職棒領先全球開打，卻被誤認是中國，不少網友在網路上發聲平反。（圖／翻攝自推特）

▲▼中華職棒領先全球開打，卻被誤認是中國，不少網友在網路上發聲平反。（圖／翻攝自推特）

▲▼中華職棒領先全球開打，卻被誤認是中國，不少網友在網路上發聲平反。（圖／翻攝自推特）

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