蔡英文登上《富比士》原因　林楚茵：跟粉紅口罩一樣

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蘇晏男／台北報導

各國祭出多種措施防堵新冠肺炎，而台灣的防疫表現備受國際關注，美國知名雜誌《富比士》刊登多位女性領導人對抗疫情的表現，總統蔡英文列於其中。對此，民進黨立委林楚茵14日分享該訊息至臉書，盛讚蔡英文帶著台灣成為一個更進步的社會，把國人都照顧好。

▲蔡英文登上富比士。（圖／翻攝富比士官網）

《富比士》在紐約時間13日上午刊登以「對新型冠狀病毒做出最佳反應的國家有什麼共通點？女性領導者」為題的文章，列出蔡英文、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、冰島總理卡特琳·雅各斯多提爾（KatrinJakobsdóttir）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、挪威首相艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg）、丹麥總理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）等6位女性領袖。

內文指出，從冰島到台灣，從德國到紐西蘭，婦女正加緊向世界展示如何在紛亂中管理國家。其中，最早也是最快動作的是蔡英文，早在1月，在新冠肺炎的第一個跡象時，她採取124項措施來阻止這種傳播，而後不必訴諸像其他地方已經很普遍的封鎖措施，她現在正向美國和歐洲發送1000萬片口罩，處理了CNN所說的「世界上最好的措施」，使疫情得到控制，目前僅6人死亡。

林楚茵指出，蔡英文會被《富比士》例出來的原因「和粉紅口罩一樣」，重點從來不是它是不是粉紅色，而是它有防疫功效，能保我們不被傳染，「蔡英文總統之所以讓我們驕傲，重點從來就不只在她是不是『女總統』，而是她如何帶著台灣成為一個更進步的社會，把國人都照顧好，也讓這座小小的島國，對國際有大大的貢獻和影響力」。

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