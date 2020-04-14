蔡英文登上《富比士》！台灣防疫被大讚明快成功

▲蔡英文登上富比士。（圖／翻攝富比士官網，下同）



記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫措施引起國際關注。美國雜誌《富比士》在官網刊文，列出多名女性領導者在對抗新冠肺炎的表現，蔡英文名列其中，該文更讚賞蔡英文防疫最早、最快。

《富比士》13日以「對新型冠狀病毒做出最佳反應的國家有什麼共通點？女性領導者」為題，列出多國女性領袖，其中除了蔡英文之外，還包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、冰島總理卡特琳·雅各斯多提爾（KatrinJakobsdóttir）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、挪威首相艾娜·瑟爾貝克（Erna Solberg）、丹麥總理梅特·佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

該文指出，尋找在危機中真正領導的例子嗎？從冰島到台灣，從德國到新西蘭，婦女正加緊向世界展示如何在紛亂中管理國家，其中，最早也是最快動作的是蔡英文，早在1月，在新冠肺炎的第一個跡象時，她採取124項措施來阻止這種傳播，而不必訴諸在其他地方已經很普遍的封鎖措施，她現在正向美國和歐洲發送1000萬片口罩，處理了CNN所說的「世界上最好的措施」，使疫情得到控制，目前僅6人死亡。