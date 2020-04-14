中俄邊陲小城疫情告急！　無感染症狀者「轉確診機率有20％」

▲黑龍江中俄邊境綏芬河小城疫情告急。（圖／翻攝 中新社）

記者任以芳／綜合報導

大陸黑龍江綏芬河，這個7萬人的中俄邊境小城，疫情拉警報。根據大陸黑龍江衛健委通報，截至4月13日24時，累計報告綏芬河口岸入境確診病例322例，其中，俄羅斯境外輸入病例激增，當地政府預估，未來無感染症狀者轉為確診的機率，可能有15%到20％。

▲ 綏芬河小城疫情，無感染症狀者轉確診機率有最高有20％。（圖／翻攝 央視節目《新聞1+1》）

目前，黑龍江綏芬河面臨什麼樣的防疫壓力？根據大陸央視節目《新聞1+1》報導，黑龍江省牡丹江市綏芬河市委副書記、代市長王永平表示，綏芬河口岸旅檢通道處於暫時閉關的狀態，目前有三個方面值得關注。有一部分在診的無症狀感染者，轉為了確診患者，另外，部分疑似病例轉換為確診病例，還有一部分正在集中隔離的人員出現了確診病例。

未來，多少比例轉成確診病例？王永平回應，從目前的資料看，「前期確診的比例大約是10%左右，但是，如果要加上目前現有的無症狀感染者，這個感染率大約在15%左右，所以將來看，這個比例可能在15%到20%之間。」

▲黑龍江綏芬河方艙醫院11日啟用。（圖／翻攝 澎派新聞）

據了解，作為黑龍江牡丹江市下轄的縣級市，綏芬河醫療資源並不發達。根據綏芬河市2018年統計公報，該市共有醫院、衛生院6個，502張床位。大陸國家衛健委疾控局監察專員王斌坦言，「邊境口岸的縣級醫療衛生機構是防控境外疫情輸入第一道防線，但包括綏芬河口岸在內的陸地邊境市縣重大疫情防控能力不足。」

目前，綏芬河方艙醫院由一座辦公樓改建而成，5天內改造完成。公開信息顯示6日起，開始啟動建設方艙醫院，日夜趕工，方艙醫院11日改造完成，醫療團隊也已組建完成，設定床位580張，將從黑龍江省調集300名醫護人員。包括所有各省重症專家，頂級配備全部馳援。

目前，黑龍江省在除牡丹江外的其它地市和省直屬醫療機構儲備1000人的醫療支援力量，以呼吸、重症和感染專業為主，按醫生護士40人、60人的結構比例，以100人為一個團隊，隨時投入救治。