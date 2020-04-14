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「日送千份病患餐點」　武漢解封後堅持不休息...倒在最愛醫療崗位

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▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲武漢各地方艙醫院日前休艙，又傳出醫護員疑似過勞死。（圖／翻攝自新華網）

記者任以芳／綜合報導

好不容易等到武漢解封，又傳出醫護人員病倒消息。根據大陸澎湃新聞指出，武漢江夏區皮膚病防治所副所長曾紅兵，正值壯年，疫情期間負責配送病患餐點，日前心臟病突發身亡，讓同仁十分不捨。

該報導指出，就在武漢解封後兩天，53歲的曾紅兵10日搬運防護服、消毒水等防疫物資過程，出現胸悶不適，堅持繼續上班，當晚心臟病突發，一直急救到隔天淩晨4點左右，宣告搶救無效。

▲江夏方艙醫院內等待離院的最後一批患者。（圖／翻攝紅星新聞）

▲曾紅兵堅持送走江夏方艙醫院內最後一批患者。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，疫情發生後，曾紅兵曾自動請纓，到江夏方艙醫院工作25天，負責給患者送餐。3月10日方艙醫院休艙後，他沒有休息，回到江夏區皮膚病防治所上班。

回憶共事期間，在方艙醫院一起送餐的同事黃濤表示，「曾紅兵總是告訴我們，病人有胃口，想吃東西，那就是好事，我們要想辦法解決。」抗疫期間，曾紅兵自願送餐，每天要負責1千多份的餐點任務。擔心病人吃不好，曾紅兵主動收集病人飲食口味變化。有病人想吃麵條、饅頭，立刻與送餐公司聯繫。常常忙完後，曾紅兵和同事才開始吃飯，但飯、菜已經涼了。

▲▼ 武漢解封後兩天，江夏區皮膚病防治所副所長曾紅兵心臟突發身亡。（圖／翻攝　澎派新聞）

▲ 武漢解封後兩天，江夏區皮膚病防治所副所長曾紅兵心臟突發身亡。（圖／翻攝　澎派新聞）

曾紅兵的妻子鄧豔平也是醫護員，同樣被分配到江夏方艙醫院，負責防護服、口罩、消毒水物資的發放。鄧豔平回憶，「3月1日是他生日，我在方艙醫院A區，給近在C區的曾紅兵打電話，祝福53歲生日快樂。」沒想到這是她陪丈夫過的最後一個生日。

好不容易迎來武漢解封，方艙醫院也關閉，曾紅兵身心徹底累垮。曾在武漢江夏方艙醫院並肩作戰的戰友，以及幫忙扶貧的村民代表，都來送這位抗疫白衣天使最後一程。

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