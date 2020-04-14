鈕承澤性侵案自嘲「笨男人」…7位數金額和解仍判4年　內行人曝關鍵因素

▲鈕承澤受訪自嘲「笨男人」，稱與女方認知不同產生誤會，但受害人胸口驗出鈕承澤唾液、4肢也有瘀傷，檢方依強制性交罪起訴。（圖／記者黃彥傑攝）

記者羅志華／台北報導

鈕承澤於拍攝電影《跑馬》期間，爆出在2018年11月間性侵女助理，北院認為鈕承澤犯行明確，審理期間卻總以「男女感情」辯解、毫無悔意，依強制性交罪判他4年徒刑；鈕承澤於案件審理期間，以「七位數」金額積極達成和解，律師包盛顥表示，雖然和解看似沒幫助，但判4年或許已是減刑後的結果，「性侵案要達成和解真的很難」。

鈕承澤在事件爆發後否認犯罪，於2018年12月在北檢受訪時，稱自己是「笨男人」，所以迄今單身，表示當天聚會後，被害女子單獨留下，或許是因2人「認知不同」，才會導致這樣的結果，更喊冤自己絕不是被媒體報導的那隻「妖魔」，澄清他此生從未有脅迫、傷害他人的意圖跟行為。

但女助理驗傷時，在胸口驗出鈕承澤的唾液DNA，大腿內側及四肢也有瘀傷，下體更有新撕裂傷，檢方依強制性交罪起訴。

▲鈕承澤在案件審理中，以「7位數」金額與女方和解，女助理主管也證稱「2人有戀愛氛圍」。（圖／記者孫于珊攝）

北院多次開庭審理，鈕承澤雖然在外與女助理和解，卻始終否認犯罪；女助理的主管也證稱，她曾詢問女助理跟鈕承澤「有無交往可能」、「介意跟年紀大的人交往嗎」、「有沒有讓妳覺得不舒服、被騷擾」等語，並從女助理「笑笑的」回應中，感覺到2人有「戀愛的氛圍」。

即使鈕承澤總以「誤信女助理對他有意思」、「他也喜歡女助理」等理由，企圖營造2人是因對情境理解不同才造成誤會，但女助理律師表示，女助理無法原諒鈕承澤的犯後態度，認為他只是想花錢和解，看能不能買到減刑、甚至緩刑；檢察官更認為，鈕承澤審理期間不斷將責任推給女方，顯然毫無誠意，建請法官依強制性交罪判他3月4月徒刑。

▲鈕承澤始終否認犯罪，即使和解成功，但直到判決前最後一次開庭，也沒取得受害人的原諒，北院4/14依強制性交罪，判他4年。（圖／記者孫于珊攝）

律師包盛顥表示，律師在官司實務上，為替被告減輕刑期，確實會積極與受害人談和解，尤其鈕承澤是名人、性侵案件受社會關注，能在審理過程中順利和解，想必律師團一定費盡苦心，這次判決看似沒達到減刑目的，但或許判刑4年已是法官考量和解減刑後的刑度，另外，被害人是否願意原諒，往往也是法官參考的關鍵，而鈕承澤直到判決前，都沒得到女助理的原諒，或許也是影響這次刑度的因素之一。

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