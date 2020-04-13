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24年罕見4月「倒春寒」！11縣市極冰凍探10℃以下　氣象局變溫一張圖出爐

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲強烈大陸冷氣團來襲，11縣市發布低溫特報 。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／綜合報導

強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，中央氣象局持續針對彰化以北11縣市發布低溫特報，13日晚間起至14日（周二）上午中部以北及東北部氣溫明顯偏低，局部有10度以下低溫發生機率。根據統計，台北13日最低溫達到10.3度，歷史上上一次4月低溫落在1996年，低溫10度，已是24年前，副局長鄭明典也說，整個冬天出現這樣低溫的日數都不多，「4月當然更少見！」

氣象局預報，入夜至14日清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫會再度下降，中部以北及東北部沿海空曠及近山區有 10度以下低溫發生機率，中部以北及東北部低溫約11度，南部及花東約15度；，部及東半部高溫約24度，中南部約27度。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲罕見4月倒春寒，還要冷2天。

白天起因冷氣團減弱，各地氣溫回升，但在東北季風影響下，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，14日晚間開始，大氣中層雲量增多，北部地區及中部山區則可能有零星短暫雨。

氣象局指出，雨下完後緊接著的是強冷空氣，因水氣偏少且風也逐漸減弱，輻射冷卻的影響使清晨低溫達到「極度冰凍」的等級，13、14日中部以北及宜蘭局部沿海空曠和近山區平地會出現10度以下低溫，15日雖然冷空氣會開始逐漸減弱，但清晨還是非常寒冷。

根據氣象局統計，以台北測站為例，4月13日最低溫是10.3度，上一次更冷的4月低溫是1996年，當時低溫是10度。12個氣象站中以宜蘭最突出，4月13日低溫10.8度，上一次更冷的4月，落在1974年的10.1度，已是46年前了。鄭明典也說，整個冬天出現這種低溫的日數都不多，4月當然更少見！

天氣風險公司總經理彭啟明分析，「一下子很熱，冷空氣一下子衝下來」，下來一場鋒面，雨停之後冷空氣又接續報到，台北市清晨低溫測得10.4度，這樣子就叫「倒春寒」，24年來罕見的天氣。預估深夜至14日清晨，中部以北及東北部地區氣溫仍會下探至10度，平地空曠、沿海或靠近山區的局部低溫有機會再低個2度左右。14日各地仍是維持晴時多雲的天氣，白天高溫北部21至23度，中南部24至26度。

彭啟明表示，15日（周三）後冷氣團開始逐漸減弱，台灣處於微弱的東風環境，整體的水氣還是比較乾，各地天氣晴到多雲，白天的高溫也跟著步步高升，回溫的趨勢將至少持續至17日（周五），每天的白天高溫都比前一天略高1至2度，凌晨的低溫也不如前幾天的低，中北部地區大約在14至16度間，南部則在16至18度。

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