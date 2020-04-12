急凍番薯頭24小時暴降8.9℃！新北市驚見8.8℃　8縣市低溫警報「冷3天」

▲強烈大陸冷氣團南下，8縣市低溫特報 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

強烈大陸冷氣團來襲！中央氣象局持續針對北北基宜桃竹苗8縣市發布「低溫特報」，12日傍晚一直到14日（下周二）清晨，中部以北及東北部地區氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中12日晚間10時新北市深坑、雙溪已經出現8.8、8.9度低溫，桃園大溪也只有8.8度，24小時內暴跌8.9度以上，各地溫度越晚越冷，13日加上輻射冷卻影響，中部以北仍下探9度。

氣象局預報，13日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部、東北部偏冷，其他地區早晚也很冷，西半部日夜溫差大；全台水氣偏少，大多為晴到多雲，僅迎風面花、東地區有零星短暫雨，預測北部、東北部及東部高溫僅20至22度，中部及東南部約23度，南台灣白天仍有27度，中部以北低溫則9至12度，其他地區低溫約14至16度；尤其苗栗以北及宜蘭沿海空曠及近山區有10度左右低溫發生的機率。

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此外，東北風偏強，台灣各地（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金馬澎將有8至10級強陣風，13日沿海及鄰近海域並有較大風浪，其中基隆北海岸沿海地區，有發生突發性大浪的潛勢，已經針對全台19縣市發布陸上強風特報。

▼冷爆了！4月準寒流襲北台24小時內暴跌8.9度。（圖／中央氣象局）

