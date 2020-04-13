台北10.3°C直逼寒流！創24年來「最冷4月」　氣象局示警：明晨再冷一波

▲強烈大陸冷氣團急凍，今晨多個測站低溫創24年來最冷4月紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，氣象局表示，今（13）清晨台北、宜蘭、新竹等測站低溫，創下24年來最冷4月紀錄。今晚到明天清晨還會有一次輻射冷卻效應造成的低溫，北台灣11度、中部11度、南部15度、東部15度，明天白天後各地高溫則會逐漸回升。

氣象預報員林定宜表示，今晨氣象局人工站低溫，新竹9.4度、新屋9.4度、淡水9.7度、台北10.3度、宜蘭10.8度，其中，台北、宜蘭及新竹測到的低溫，都平了1996年以來4月的最低溫紀錄，等於是24年來的最冷4月。這波冷空氣強度雖仍維持強烈大陸冷氣團，但以氣象局定義台北10度達寒流等級，也相差不遠。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

氣象局低溫特報

時間：今（13日）上午至明（14日）上午低溫區域

地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今天白天各地天氣穩定、多雲到晴，北部高溫可到23度、中部25度、南部28度、東部24度，但今晚到明天清晨還會有一次輻射冷卻效應，會不會有更低溫出現，還要再觀察。根據氣象局預報，各地低溫北部11度、中部11度、南部15度、東部15度。要留意的是，西半部地區日夜溫差大，越晚越冷，北部今溫差有10度之多，中南部還會差更大。

▲受到輻射冷卻效應影響，今晚到明晨還會再冷一波，11縣市有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象局）

明天白天起，強烈大陸冷氣團減弱，轉為東北季風影響天氣，明天高溫跟今天差不多，僅東半部、北部山區會有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周二晚到周三清晨，北部跟中部山區可能雲量偏多，要留意有零星短暫雨，但雨勢不會太大。周五以後，水氣慢慢增多，除東半部地區有局部短暫陣雨之外，西半部山區午後也會有局部短暫雷陣雨。

天氣職人吳聖宇表示，今天入夜後到明天（14日）清晨間還有一次輻射冷卻低溫的機會，中北部、東北部空曠地區仍有可能再度降到10度以下，日夜溫差變動很大，務必要多留意穿著，並且注意身體健康的情況。

預期周三（15日）清晨溫度仍低，中北部、東北部空曠地區仍可能有接近10度的低溫出現機會，但緊接著周三白天起冷空氣明顯減弱，各地溫度就要開始逐漸回升了。

本周後半期溫度持續上升，尤其到了周末（18-19日），南風暖空氣增強，溫度上升的狀況也將更為明顯，各地白天高溫普遍會達到28-30度以上，中北部夜晚清晨低溫也將回到19-20度以上，南部更可以回到21-23度以上，又會變成有初夏感覺的溫度。