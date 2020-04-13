挑戰寒流！今晨6度全台急凍「15縣市低溫特報」　入夜再暴冷探6度

▲今晨全台冷颼颼。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣挑戰寒流，15縣市「低溫特報」！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（13日）受到強烈大陸冷氣團和輻射冷卻影響，清晨最低溫出現在新竹縣峨嵋的6.0度；而台北氣象站也降到10.3度，是否有機會變成寒流，可以再觀察。他提醒，今晨和周二清晨應該都是這波冷空氣的「最冷時刻」。

►低溫特報

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時間：今晨至周二上午低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼15縣市低溫特報。（點圖可放大／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周二受到強烈冷氣團和輻射冷卻影響，夜晚、清晨較冷，白天因陽光露臉溫度回升，今北部高溫約20度、中部24度、南部27度、東部22度。

李孟軒說，今晨和周二清晨應該都是最冷時刻，低溫特報「橙色燈號」縣市下探6度。至於台北氣象站今晨達到10.3度，是否有機會降到10度，冷空氣升級寒流？他表示，可以再觀察，但低溫主要是輻射冷卻造成；冷空氣影響到周三清晨，但屆時低溫會比這兩天高個3度。

李孟軒說，今水氣偏乾，全台為晴到多雲的天氣，僅花東有零星降雨；周二有中層水氣通過，北部和中部山區有零星降雨，但影響應不會太明顯；周四前偏向東半部局部降雨，雨量不多；周五起東半側水氣增加，加上溫度回升，西半部山區午後有局部雷陣雨，屆時西半部高溫約28到32度，東半部約26、27度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）