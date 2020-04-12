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強烈大陸冷氣團凍3天！今晚~明晨「低溫10°C」地區曝　氣象局揭回暖時間

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲強烈大陸冷氣團來襲，今晚到周二清晨，中部以北防10度左右低溫。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！今晚起至周三清晨，持續受到強烈大陸冷氣團影響，其中最冷時間點落在周一、二清晨，中部以北地區可能出現10度左右低溫。氣象局已針對8縣市發布低溫特報提醒，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象預報員林定宜表示，這波冷空氣上午強度升級為強烈大陸冷氣團，從今天起一直到周三清晨持續影響，明後兩天再加上輻射冷卻影響，北部、東北部整天冷，大台北整天11-21度，北部9-21度，中部10-24度，南部15-28度，東部14-22度，中南部要留意日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

▲▼一週天氣。（圖／中央氣象局）

▲這波冷空氣最冷時間點落在周一、周二清晨，氣象局已發布低溫特報，今晚到明天清晨苗栗以北、宜蘭可能出現10度左右低溫。（圖／中央氣象局）

這波冷空氣最冷時間點落在周一、周二清晨，氣象局已發布低溫特報，今晚到明天清晨苗栗以北、宜蘭可能出現10度左右低溫；明晚到後天清晨低溫範圍更廣，中部以北、宜蘭及花東縱谷都要留意10度左右低溫。

▲▼低溫特報。（圖／氣象局）

▲8縣市已發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

周三白天起強烈大陸冷氣團雖然減弱，但清晨仍是偏冷，北部13度，中部14度，南部16度，東部16度。之後各地白天溫度漸漸回升，周四、五北部可回升到27度，中部28-29度，南部30-31度。

降雨部分，今天起降雨趨緩，明天各地多雲到晴，僅花東有零星短暫雨；周二除花東有降雨外，北部及中部山區也會有零星短暫雨；周三、四東半部、北部山區有短暫雨，其他多雲到晴；周五到下周日，除東半部有局部短暫陣雨，西半部也要留意午後局部短暫雷陣雨，其他地區多雲到晴。

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強烈大陸冷氣團凍3天！　今晚~明晨「低溫10°C」地區曝光　
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