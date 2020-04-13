直逼寒流！天黑氣溫大跳水驟降10度以上　「11縣市」亮低溫警示再凍一夜

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團天黑再發威！氣象局表示，今（13）日白天隨著陽光照射，氣溫稍上升，北部及東半部高溫約23、24度，中南部達24至28度，但天黑後氣溫會再下降，西半部日夜溫差較昨天擴大，達10度以上。今晚至明清晨中部以北及東北部沿海空曠及近山區仍有10度以下低溫發生的機率，氣象局已針對11縣市發布低溫特報。

今晨台北出現10.3度低溫，創下24年以來最冷4月紀錄，以氣象局寒流定義台北10度來看，這波冷氣團強度已相差不遠。氣象預報員林定宜表示，今天白天各地天氣穩定、多雲到晴，北部高溫23度、中部25度、南部28度、東部24度，但今晚到明天清晨還會有一次輻射冷卻效應，會不會有比今晨更低溫出現，還要再觀察。

根據氣象局預報，各地低溫北部11度、中部11度、南部15度、東部15度。要留意的是，西半部地區日夜溫差大，越晚越冷，北部今溫差有10度之多，中南部還會差更大。氣象局也針對台中、彰化以北及南投、宜蘭等11縣市發布低溫特報，有6度以上、10度以下低溫可能。

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▲強烈大陸冷氣團天黑急凍，11縣市今晚~明晨低溫再探10度左右。（圖／中央氣象局）

氣象局低溫特報：黃色燈號（寒冷）

時間：今（13日）下午至明（14日）上午低溫區域

地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

明天白天起，強烈大陸冷氣團減弱，轉為東北季風影響天氣，明天高溫跟今天差不多，僅東半部、北部山區會有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周二晚到周三清晨，北部跟中部山區可能雲量偏多，要留意有零星短暫雨，但雨勢不會太大。周五以後，水氣慢慢增多，除東半部地區有局部短暫陣雨之外，南部平地及山區也會有降雨，西半部山區午後也會有局部短暫雷陣雨；周日、下周一東半部有局部短暫陣雨，午後北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨。

▲受到輻射冷卻效應影響，今晚到明晨還會再冷一波，11縣市有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象局）