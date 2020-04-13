　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直逼寒流！天黑氣溫大跳水驟降10度以上　「11縣市」亮低溫警示再凍一夜

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團天黑再發威！氣象局表示，今（13）日白天隨著陽光照射，氣溫稍上升，北部及東半部高溫約23、24度，中南部達24至28度，但天黑後氣溫會再下降，西半部日夜溫差較昨天擴大，達10度以上。今晚至明清晨中部以北及東北部沿海空曠及近山區仍有10度以下低溫發生的機率，氣象局已針對11縣市發布低溫特報。

今晨台北出現10.3度低溫，創下24年以來最冷4月紀錄，以氣象局寒流定義台北10度來看，這波冷氣團強度已相差不遠。氣象預報員林定宜表示，今天白天各地天氣穩定、多雲到晴，北部高溫23度、中部25度、南部28度、東部24度，但今晚到明天清晨還會有一次輻射冷卻效應，會不會有比今晨更低溫出現，還要再觀察。

根據氣象局預報，各地低溫北部11度、中部11度、南部15度、東部15度。要留意的是，西半部地區日夜溫差大，越晚越冷，北部今溫差有10度之多，中南部還會差更大。氣象局也針對台中、彰化以北及南投、宜蘭等11縣市發布低溫特報，有6度以上、10度以下低溫可能。 

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲強烈大陸冷氣團天黑急凍，11縣市今晚~明晨低溫再探10度左右。（圖／中央氣象局）

氣象局低溫特報：黃色燈號（寒冷）

時間：今（13日）下午至明（14日）上午低溫區域
地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲低溫特報。（圖／中央氣象局）

明天白天起，強烈大陸冷氣團減弱，轉為東北季風影響天氣，明天高溫跟今天差不多，僅東半部、北部山區會有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

周二晚到周三清晨，北部跟中部山區可能雲量偏多，要留意有零星短暫雨，但雨勢不會太大。周五以後，水氣慢慢增多，除東半部地區有局部短暫陣雨之外，南部平地及山區也會有降雨，西半部山區午後也會有局部短暫雷陣雨；周日、下周一東半部有局部短暫陣雨，午後北部、中南部山區有局部短暫雷陣雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲受到輻射冷卻效應影響，今晚到明晨還會再冷一波，11縣市有10度以下氣溫發生的機率。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／新莊洗窗工人「15樓墜2樓露台」！頭顱破裂慘死
入夜急凍「驟降10°C」直逼寒流！　11縣市低溫警報
公車輾斃23歲妹「行車紀錄器、內鏡頭」竟全壞！　司機還5萬元
大陸4600萬片「超薄口罩」！關鍵原料用衛生紙…近乎透明狂滲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／連鎖泰式餐廳遭爆不減薪就離職　捕獲野生局長！臥底喬裝顧客突襲

小男孩怕粉紅口罩是無辜的！性平團體狂讚阿中部長「創造典範」最有效

兒童口罩變難買？　網曝「2大關鍵原因」：真的麻煩

直逼寒流！天黑氣溫大跳水驟降10度以上　「11縣市」亮低溫警示再凍一夜

成大研發AI「1秒判讀新冠肺炎特徵」　迅速偵測阻止蔓延...國旗登黑客松競賽

社會何時恢復「正常生活」？台大提「抗體快篩」成關鍵！

高鐵評估第二波「平日時段」減班　立委要求尖峰時刻不砍

欠1.8萬罰單→房子被法拍他崩潰　律師3點分析「合理」：你把政府當塑膠

獨／居家隔離竟瞎了左眼！女躺床上看韓劇　打瞌睡...手機掉落砸中近失明

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

獨／連鎖泰式餐廳遭爆不減薪就離職　捕獲野生局長！臥底喬裝顧客突襲

小男孩怕粉紅口罩是無辜的！性平團體狂讚阿中部長「創造典範」最有效

兒童口罩變難買？　網曝「2大關鍵原因」：真的麻煩

直逼寒流！天黑氣溫大跳水驟降10度以上　「11縣市」亮低溫警示再凍一夜

成大研發AI「1秒判讀新冠肺炎特徵」　迅速偵測阻止蔓延...國旗登黑客松競賽

社會何時恢復「正常生活」？台大提「抗體快篩」成關鍵！

高鐵評估第二波「平日時段」減班　立委要求尖峰時刻不砍

欠1.8萬罰單→房子被法拍他崩潰　律師3點分析「合理」：你把政府當塑膠

獨／居家隔離竟瞎了左眼！女躺床上看韓劇　打瞌睡...手機掉落砸中近失明

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

尺度無下限！正妹女星爆富尪「寧可XXX」　也不願「自我慰藉」

中職／全球首戰受注目　兄弟網路轉播在線人數估計5萬

路透：投資人陷入牛熊對決的難題　美股大漲該追還是等待回落？

「沒時間運動」都是藉口！醫教8招常見理由改善法…給自己設訂定目標超有效

快訊／新莊洗窗工人跨女兒牆…無防護裝備「15F墜2F露台」！頭顱破裂慘死

石垣島淪陷爆出2確診　沖繩縣內離島首度出現病例！

婁峻碩開唱一半...瘋粉突衝上台「扯鞋帶鬧場」嚇喊：幫我叫警衛！

國家隊再升級！科技部邀大學成立防疫科學研究中心

安心即時上工上路首日！　1462名打工族申請、新北326人登記最多

夜鷹幼鳥學飛被誤撿走！　鳥媽保護色裝成木板尋回愛子團圓

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

台鐵桃園至內壢站平交道碰撞事故

長期旅美婦人有症狀搭機　同機人員居家隔離

一張公文揭事實！李正皓：沒對不起新加坡

快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！

籲五一連假照常　觀光業：最後輕生死的會比疫情多

挑戰寒流！今晨6度15縣市低溫特報　入夜再暴冷探6度

小男生不戴粉紅色口罩會被笑！　醫曝最好的應變措施

打開9片裝口罩！人妻淚讚「貼心小細節」

卡神點破阿滴募款：紐約封城誰會買報紙？

少年高燒不符入院資格轉院突病逝　醫：在台真的要惜福

更多熱門

相關新聞

台北10.3°C創24年來「最冷4月」

台北10.3°C創24年來「最冷4月」

強烈大陸冷氣團發威，氣象局表示，今（13）清晨台北、宜蘭、新竹等測站低溫，創下24年來最冷4月紀錄。今晚到明天清晨還會有一次輻射冷卻效應造成的低溫，北台灣11度、中部11度、南部15度、東部15度，明天白天後各地高溫則會逐漸回升。

挑戰寒流！今晨6度15縣市低溫特報　入夜再暴冷探6度

挑戰寒流！今晨6度15縣市低溫特報　入夜再暴冷探6度

24小時降8.9℃！新北市驚見8.8℃

24小時降8.9℃！新北市驚見8.8℃

還要凍3天！今晚~明晨低溫10°C地區曝

還要凍3天！今晚~明晨低溫10°C地區曝

強烈大陸冷氣團　8縣市10°C低溫特報

強烈大陸冷氣團　8縣市10°C低溫特報

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面