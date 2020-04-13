桃園肉品市場防疫層層消毒　拍賣毛豬先繳交「健康聲明書」

▲鄭文燦視察桃園市肉品市場防疫措施及拍賣流程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫期民生物資流通不打烊，肉品供應也不可缺！桃園市長鄭文燦13日前往位於蘆竹區的桃園市肉品市場，視察市場的防疫措施及拍賣流程表示，市府積極爭取農委會支持「冷鏈屠宰線及冷凍倉儲興辦計畫」，建立桃園肉品市場完備的溫控豬肉運銷供應系統，提升競爭力。

▲鄭文燦視察桃園市肉品市場防疫措施及拍賣流程。（圖／市府提供）



農業局長郭承泉表示，桃園市肉品市場配合防疫政策，不僅設立防疫宣導標語，也進行各項防疫及場區消毒作業，包括：進入大門口前，毛豬載運車輛須先繳交「豬隻來源健康聲明書」及「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄表」，市場人員也須測量體溫；針對拍賣館、繫留場及屠宰場等場所，每日拍賣或使用前，更換進出口雨鞋消毒池及消毒毯的消毒水，並於每日拍賣、出豬及屠宰結束後，清洗及消毒場地。

▲ 進出肉品市場需經過層層消毒作業。（圖／市府提供）



又，車輛清洗區則設高壓消毒機，加強車頭座位區清潔消毒；員工每日下班後進行辦公室消毒，並擴大於每週二、四上班前及週六下班後，進行地下室、拍賣館、空地、水溝、繫留欄、出豬場、死廢畜冷凍庫、屠宰場等全場及市場週邊500公尺消毒作業，落實各項防疫工作。包括市府農業局長郭承泉、蘆竹區長蔡志揚、桃園市農會理事長李文政、桃園市肉品市場代理主任蔡連吉等均一同出席視察。

鄭文燦指出，桃園市肉品市場平日拍賣頭數約2,400頭、節日約3,200頭至4,000頭，以公平透明的拍賣機制，穩定市場價格，成為北台灣重要的肉品市場。為了提升肉品管理，市府積極爭取農委會專案補助「冷鏈屠宰線及冷凍倉儲興辦計畫」，未來由桃市府、農委會及肉品市場三方協調經費及相關運作，期盼發展冷鏈系統，維持肉品從屠宰到配送過程都保有新鮮品質。

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