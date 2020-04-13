扶輪社發揚社會共濟精神捐贈2000件防護衣　黃偉哲：防疫資源及時雨

▲NGO與社福團體送暖捐衣致贈千件防護衣支援醫護採檢驟增需求，台南市長黃偉哲致贈感謝狀表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情未歇，NGO與社福團體捐贈千件防護衣支援醫護採檢驟增需求，台南市長黃偉哲13日致贈感謝狀予國際扶輪社台南市第六分社等團體，肯定與表揚捐贈2千件防護衣作為疫情防治後援大愛作為，以供一線醫療照護工作人員有完善的防護裝備以俾檢疫、收治病人使用，政府與民間一起攜手防疫守護市民健康。



黃偉哲市長表示，醫護人員站在防疫的最前線，必須具備最周全的保護才能夠保護國人的健康，鑑於國際上傳出多起醫護人員罹患疫病的消息，於心理與現實層面，往往打擊醫護的士氣與戰力，倘若醫療體系崩潰，不僅造成社會的恐慌也難以保護民眾的健康，因此力挺醫護人員是必須確保的課題及防線。在口罩、針對輕症的奎寧或重症的瑞德西韋都能漸趨無虞的情況下，感謝扶輪社的各位社友與南中扶基金會發揮大愛，籌募資金購置消耗率高的2000件防護衣守護前線，台南疫情指揮中心會盡速將資源予以會接觸疑似或確診病患的防疫暨醫護人員，讓防疫的最前線擁有最完善的防護。





台南市第六分社林黑潮社長指出，為加強因應民眾就醫通報採檢需求量驟增，造成各類防疫物資需求增加，此次國際扶輪社中華民國總社台灣省台南市第六分社與財團法人台灣省台南市私立南中扶社會福利慈善事業基金會感念醫護人員謹守前線承擔眾人的健康安全，希望拋磚引玉捐贈2000件防護衣，讓第一線醫療照護工作人員能有足夠的防護裝備，執行醫療相關處置。



衛生局強調，醫護人員照護病患需提高警覺並配戴標準防護配備及正確穿脫，落實實施感染管制措施，呼吸道、手部衛生及避免體液噴濺才能有效阻隔感染風險，讓醫護人員無後顧之憂備感安心。防範武漢肺炎疫情，民眾應落實手部衛生勤洗手、戴口罩。若出現發燒、呼吸道症狀、嗅、味覺異常或不明原因腹瀉等，應立即撥打防疫專線06-2880180，依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報，及早防治，避免造成群聚感染或傳播風險。

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