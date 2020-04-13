宅在家當遊戲王！Switch需求激增　也搶買萬元遊戲點數卡

▲宅在家防疫帶動遊戲娛樂需求，不只遊戲機賣得好，遊戲點數卡也是搶購重點項目之一。（圖／CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

防疫讓民眾在家時間拉長，宅商機持續發酵，亦帶動室內休閒娛樂需求，最明顯的就是遊戲機需求急增，其中以任天堂Switch及遊戲片最搶手，成為網購平台的熱銷爆品，東森購物統計站上Switch買氣近一個月內即成長5倍之多，除了電視遊戲機類商品銷售自今年1月起大幅成長，遊戲點數卡也是熱門搶購品，又以面額1萬元點數卡最夯。

▲任天堂Switch在這波宅經濟中創下佳績，一機難求，《集合啦！動物森友會》更是熱門。(圖／取自東森購物網)

在家防疫，如何有效又趣味的打發時間成為一大課題。蝦皮購物統計平台數據歸納出「宅娛樂」10大夯品排行榜，列出疫情發酵至今2個月，最受消費者青睐的的10大品項，其中，Switch遊戲片奪得訂單成長量第3名，這股熱潮也帶動Switch周邊需求成長衝上第8名，而在眾多遊戲中，喜愛單人遊戲者首推《薩爾達傳說：曠野之息》，想玩多人連線則推薦現在正火的《集合啦！動物森友會》。

▲蝦皮購物從「寵物」、「遊戲王」、「娛樂、收藏」、「書籍及文創商品」這4大主要休閒娛樂品類中，統計平台數據歸納出「宅娛樂」10大夯品排行榜。（圖／蝦皮購物提供）

疫情影響實體店家營運，以ACG族群為定位的有閑平台統計，部分加入的業者實體銷量下滑40%，但線上逆勢成長超過30%。為協助業者把握宅經濟商機，有閑接連推出「Switch緊急動員令」、「防疫戰鬥營」等活動，其中玩具公仔成長25%、遊戲主機成長7倍，在補足線下業績缺口方面展現成效，除了遊戲商品熱賣，具清潔功能的3C家電、家消品與營養保健品也後勢看漲，顯見消費者不僅重視生活娛樂，也落實居家防疫，並調節自身免疫力。

此外，宅在家順便整理家中物品，也促成另一股換物商機。換物平台Swapub觀察，近期換物商品上架較過去成長近兩成，平均每7秒就有一項新產品上架，有趣的是，遊戲與彩妝類換物成長突出，可能因「社交隔離」氛圍下，使用者改以遊戲滿足社交需求；另因戴口罩成為全民運動，「口罩妝」間接帶動眼部彩妝交換熱潮。