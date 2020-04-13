▲ 新北果菜肉品家禽批發市場超前部署，進出人員無「罩」不得進出。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應新冠肺炎疫情持續，新北市超前部署向中央爭取配撥批發市場從業人員醫療口罩，也嚴格要求農、漁、畜產批發市場實施人員管制，進出市場人員都要配戴口罩外，新北果菜公司也將蔬果拍賣台加裝隔板，保護前來採買的承銷人，同時各批發市場也備妥防疫應變方案三機制，做足準備防堵疫情發生，以確保民生農產不中斷。

農業局表示，新北市轄內共有板橋、三重果菜、樹林肉品、泰山家禽合作社等市場，因應新冠肺炎疫情嚴峻，新北市政府也提前因應，除向中央爭取配撥約2萬9000片各批發市場所需醫療口罩，近期已陸續發放至各批發市場，也要求各市場嚴格實施進出人員須配戴口罩政策，防堵疫情發生。

▲ 採買民眾都需配戴口罩。

自疫情發生後，農業局即成立專案小組整備，除了由市場實施人員管控及作業場域消毒等作業之外，也提前因應新冠肺炎若爆發群聚感造成市場封場，恐導致農產供應斷鏈，擬定應變三機制「產線獨立、作業分流、區域聯防」，以確保供應不中斷，平時各生產線獨立運作，如發生單一案例封閉局部場域，由其他生產線支援，如發生全場封場情形，啟動北台區域聯防，協調鄰近縣市互相支援。

農業局除了爭取中央配撥口罩及輔導各市場應變三機制外，各市場內也持續執行防疫消毒作業，於場區內建立單一通道、設置體溫檢查哨，人員入場先行量測體溫、酒精消毒、戴上口罩並列冊，載運果菜、豬隻、禽隻運輸車輛亦同步進行消毒，當日作業結束後全場區進行消毒，確保場區人員安全，果菜批發市場也同時在拍賣交易作業檯上加裝壓克力隔板，防止職員與各承銷人接觸。

▲ 市場管制出入人員配戴口罩。

農業局長李玟表示，於防疫期間，市府積極向經濟部協調配撥批發市場內部從業人員防疫醫療口罩，確保市場第一線與民眾接觸人員的安全，口罩近期也陸續發放至各批發市場。考量目前疫情尚無緩解趨勢，市府除協調各批發市場確保穩定供貨之外，也與各批發市場於第一時間做好人員妥適管控、分流農產品交易並改善相關設備如加裝隔板等方式，確保農、畜產穩定供應不中斷，滿足消費者需求。

「美麗最大的祕密」

▲ 蔬果拍賣台加裝隔板。