蘋果經銷商祭防疫學習優惠　買MacBook最高省17,350元！

▲德誼數位祭防疫學習優惠，買MacBook最高省17,350元。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／台北報導

防疫期間，有許多學子不得不選擇在家學習；蘋果經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A皆為了支援在家學習的學生族群，讓他們在家防疫期間學習也能不中斷祭出優惠；其中DE還特別推出了「購買MacBook筆電，加購Office學習套餐、Apple Care+、AirPods耳機，再搭配遠傳攜碼資費999最高省17,350元」的優惠。

▼德誼數位防疫學習優惠。（圖／德誼數位提供）

DE在此波的防疫學習優惠中，除了MacBook外，也準備了iPad加購學習必備套餐；只要購買iPad並搭配指定資費方案，就可以2,590元的優惠價，一次將原價3,570元的Adnit觸控筆、保護套、高光保貼組合帶回家。

另外也可以選擇攜碼999元，將指定款iPad 0元帶回家，現省10,900元；讓你無論是追劇、遠距學習都便利。

如果購買iPhone產品，Airpods耳機加購價只要3,990元；加購殼包、保貼組合折1,000元、加購2年期DE Care+，送Moshi皮革行動電源，還可搭配遠傳688方案，最高現省11,857元。

而在STUDIO A方面，其校園門市Straight A即日起至5/15為止，推出MacBook Pro彩蛋三選一優惠；只要符合教育優惠的大學師生，購買MacBook Pro全系列任一產品，即可享有滿萬送500元購物金、送512GB SAP SSD HUB（16吋筆電限定贈送，13吋筆電可以990元加價購方式購買），以及送PIX 潮流智能LED後背包（16吋筆電限定贈送，13吋筆電可以1,990元加價購方式購買）等優惠。

▼STUDIO A MacBook Pro彩蛋三選一優惠。（圖／翻攝自STUDIO A官網）