YouBike 2.0公館試辦期滿！4/16起30分鐘收5元　下半年全市擴建

▲Youbike 2.0。（資料照／交通局提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市公共自行車YouBike2.0自今年1月15日於公館地區推動試辦，迄今即將滿3個月，累積租借次數已近50萬車次，使用人數逾6萬人，平均每車每日周轉率約10次以上，預於試辦期滿自109年4月16日起繼續提供服務，費率則調整比照YouBike1.0採前30分鐘收費5元。

交通局表示，YouBike2.0採車機及輕樁設計，無法與既有YouBike1.0設備相互借還，為實測民眾對YouBike2.0計畫接受程度，於公館地區及台大校園內試辦，試辦期間針對民眾反映設備問題均立即處理改善，整體服務滿意度達91%。



交通局表示，YouBike2.0將持續提供服務，原先試辦期提供租借前30分鐘騎乘收費2元之優惠，4月16日起將比照既有公共自行車費率，以30分鐘為單位，採累進費率制，第1個30分鐘優惠使用收費5元，搭配公車捷運轉乘優惠及公共運輸定期票，可享第1個30分鐘免費。



交通局科長廖苑伶說明，下半年開始進行全市擴建，還在確認站點，接下來還需要走行政程序，至於YouBike1.0要一次全面汰換或是逐漸汰換成2.0，細節仍在研議，她強調「服務不會中斷」，不會有空窗期。



此外，考量跨縣市民眾需求，廖苑伶指出，確定跨縣市站點要保留YouBike1.0系統，例如汐止、南港，文山、新店，北投、淡水，使用者大約佔3％，待新北市要汰換1.0系統時再一併汰換。