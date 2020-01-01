騎YouBike有保佑！桃園交通局：第一張會員卡自動投保，最高100萬元理賠

▲桃園騎YouBike有保佑！（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在桃園，騎YouBike有保佑！桃園市政府交通局1日指出，桃園市推動共享運具，為了保障市民騎乘的安全防護，市府繼將YouBike加入公共自行車傷害險機制後，亦在去年12月間，協調微笑單車公司變更「會員註冊流程」，未來新會員註冊必需填寫身分證字號及出生年月日等個人資料，第一張會員卡將自動投保！

因此，民眾只要使用加保卡片租借YouBike，於騎乘過程中如遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高可獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，則每日住院醫療保險1000元。

▲YouBike在桃園每月穩定提供100萬人次租借使用。（圖／市府提供）



市府交通局表示，桃園雖是6都中較晚發展公共自行車制度的城市，但進度快速，且市民接受度高，無論是單車失竊率、車輛維修保養、電子票證運作等項目皆表現優異，每月已穩定提供100萬人次租借使用，透過在各運輸場站、學校、社區設置YouBike場站，讓YouBike更貼近民眾使用需求，達到更加便利民眾使用目的。

除提供硬體設施外，為了保障市民騎乘的安全防護，市府也自去（2018）年10月起加入公共自行車傷害險機制，民眾只要至微笑單車官網「公共自行車保險平台」登錄身分證字號及生日，即可享有最高100萬元保障。因傷害險屬保險法規定之人身保險，須採實名制並經被保險人同意始發生效力，許多會員因投機及貪圖方便，故多數未主動加保。

為避免新加入會員註冊後，未於「公共自行車保險平台」登錄投保而損及自身權益，市府不遺餘力的推廣此良善福利政策。

而為提升民眾投保意願，市府於去年12月起協調微笑單車公司變更「會員註冊流程」，未來新會員註冊必需填寫身分證字號及出生年月日等個人資料，第一張會員卡將自動投保！民眾只要使用加保卡片租借YouBike，於騎乘過程中如遭受意外傷害事故致失能或15歲以上者身故，最高可獲100萬元保險理賠，倘因受傷住院，則每日住院醫療保險1000元。

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