新竹科學園區YouBike　12/23再啟用7站點

▲新竹市長林智堅體驗科學園區YouBike 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹科學園區YouBike 106年完成8站點後，今（23）日再啟用7站點，科學園區內目前已設立15站375輛車，全市YouBike達64站1,500輛車，今日7站點啟用後服務範圍更廣，也串聯竹市綠色交通路網，提供市民及科學園區員工更便利的交通服務。新竹市長林智堅表示，YouBike是市民通勤、通學、洽公及購物休閒熱門交通工具選擇，市府與科學園區合作推動YouBike，不僅成為全國第一個有「微笑單車」進駐的科學園區，更體現市府與竹科攜手朝向「綠色城市」邁進的努力與決心。

新竹市YouBike105年5月啟用至今，使用人次已超過450萬人次，園區去(106)年增設YouBike 8站點，今(23)日再增7站點，啟用交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會，累計達15站，遍布園區，皆為重要節點、停車場或人潮聚集處，成為園區巡迴巴士、私有運具外的補充運輸工具，民眾通勤、洽公及轉乘更便利。

林智堅表示，園區是市府重要合作夥伴，也是新竹市驕傲，兩年多來市府以「改善園區交通321」，拓寬3條要道、設置2項智慧系統、打通1條瓶頸道路，積極紓解園區交通，包括拓寬大學路51巷、高峰路、光復路一段525巷，重整光復路時誌、建置寶山路調撥車道智慧道路，以及打通高峰路110巷，致力於打造舒適、通暢的園區通勤環境。

新竹科學園區管理局也表示，市政府以高效率改善園區通勤環境，園區管理局也為了回應竹科人期待，積極改善竹科交通，未來新竹不僅有「綠色交通路網」，更有「大車站」、「竹科x計畫」帶動城市發展，園市合作，新竹市未來的發展值得期待。