　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹科學園區YouBike　12/23再啟用7站點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅體驗科學園區YouBike 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅體驗科學園區YouBike 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹科學園區YouBike 106年完成8站點後，今（23）日再啟用7站點，科學園區內目前已設立15站375輛車，全市YouBike達64站1,500輛車，今日7站點啟用後服務範圍更廣，也串聯竹市綠色交通路網，提供市民及科學園區員工更便利的交通服務。新竹市長林智堅表示，YouBike是市民通勤、通學、洽公及購物休閒熱門交通工具選擇，市府與科學園區合作推動YouBike，不僅成為全國第一個有「微笑單車」進駐的科學園區，更體現市府與竹科攜手朝向「綠色城市」邁進的努力與決心。

新竹市YouBike105年5月啟用至今，使用人次已超過450萬人次，園區去(106)年增設YouBike 8站點，今(23)日再增7站點，啟用交通大學(新安路)、研發二路停車場、興業二路停車場、力行一路力行六路口、園區三路研新一路口、聯園、同業公會，累計達15站，遍布園區，皆為重要節點、停車場或人潮聚集處，成為園區巡迴巴士、私有運具外的補充運輸工具，民眾通勤、洽公及轉乘更便利。

林智堅表示，園區是市府重要合作夥伴，也是新竹市驕傲，兩年多來市府以「改善園區交通321」，拓寬3條要道、設置2項智慧系統、打通1條瓶頸道路，積極紓解園區交通，包括拓寬大學路51巷、高峰路、光復路一段525巷，重整光復路時誌、建置寶山路調撥車道智慧道路，以及打通高峰路110巷，致力於打造舒適、通暢的園區通勤環境。

新竹科學園區管理局也表示，市政府以高效率改善園區通勤環境，園區管理局也為了回應竹科人期待，積極改善竹科交通，未來新竹不僅有「綠色交通路網」，更有「大車站」、「竹科x計畫」帶動城市發展，園市合作，新竹市未來的發展值得期待。

ET快訊
已婚名醫愛上「超胸海七妹」　遭貸款偷買2透天厝還賠2千萬
LIVE／抱女嬰遭扭曲！韓國瑜決定提告揪出黑韓供應鍊
PO韓國瑜親女嬰照惹議　醫師出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

新竹科學園區YouBike　12/23再啟用7站點

花蓮市耶誕關懷　包場邀家扶經濟扶助戶看電影

翻轉入不敷出！理財脫貧至富　陷貧學長現身分享鼓舞人心

母娘肯定勤政愛民　汐止善琴慈惠堂捐白米千斤助花蓮弱勢

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫成果分享　承諾資助明年續辦

一邊一國行動黨台南舉辦募款餐會　為林志文拉抬聲勢

躺著也能賺錢！百人戶外睡覺大賽　睡最快最久獲「3萬元羽絨被」

萬巒曾淑美不怕難　「良善一方田」有機栗子南瓜贏得口碑

提升到院前緊急救護品質　捐贈多功能生理監視器12導程機回饋社會

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

跳針哥87秒狂喊百次「叫警察」　遇行車糾紛...他嗆：沒空跟你玩

五月天「第一天」孫燕姿來了！　六人合體..阿信：一群被ig壓榨的長輩們

罷韓男全身「韓國瑜標配」！ 戴頭套秒爬上樹...舉牌狂嗆

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

新竹科學園區YouBike　12/23再啟用7站點

花蓮市耶誕關懷　包場邀家扶經濟扶助戶看電影

翻轉入不敷出！理財脫貧至富　陷貧學長現身分享鼓舞人心

母娘肯定勤政愛民　汐止善琴慈惠堂捐白米千斤助花蓮弱勢

劉櫂豪愛台東夢想資助計畫成果分享　承諾資助明年續辦

一邊一國行動黨台南舉辦募款餐會　為林志文拉抬聲勢

躺著也能賺錢！百人戶外睡覺大賽　睡最快最久獲「3萬元羽絨被」

萬巒曾淑美不怕難　「良善一方田」有機栗子南瓜贏得口碑

提升到院前緊急救護品質　捐贈多功能生理監視器12導程機回饋社會

抱嬰兒燙頭髮！媽一聽「沒助理能幫忙顧」氣炸PO文怨美髮店　網砲到刪文

春節禮盒沒想法？PAUL推激美馬卡紅珠寶盒 、Lady M有應景糖果藏寶箱

拿34元牛奶糖放外套內！嘉義女被抓包2次…偷竊累犯判拘20天

買彩券中大獎…他嗨爆立馬拍照PO上網！次日慘被告知「錢被領走了」

住院理賠更快速！中信推eClaim理賠區塊鏈　富邦打造對接系統應戰

高雄曳引車勾路樹「連根拔」！　車頂遭壓凹駕駛頭部受傷

宏都拉斯監獄爆幫派衝突釀18死　總統派軍警接管

《葉問4：完結篇》全台4天5000萬！最後一幕「複製歷史畫面」催淚

韓國瑜親女嬰惹議...吳宗憲喊話「不要泛政治化」：台灣的溫暖在哪裡

林俊憲爭取台電運河變電所綠美化大改造　台電允諾2020年施工

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

地方熱門新聞

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

新北後備憲兵協勤總隊戰力展示

百人戶外睡覺大賽　睡最快最久獲「3萬元羽絨被」

小英台南競總冬至搓湯圓

新北歡樂耶誕城平安晚會

為殺警案自清　蕭景田真心告白

台南耶誕跨年晚會安維及交疏完成

悠遊坑子溪　復育萬株桃金孃

一邊一國行動黨為林志文拉抬聲勢

曾淑美種有機栗子南瓜　擄獲消費者的心

捐贈多功能生理監視器12導程機回饋社會

不再讓民進黨抹黑查水錶　花蓮藍營啓動輔選

更多熱門

相關新聞

YouBike租借站現身金山中角灣

YouBike租借站現身金山中角灣

新北市金山區「中角灣」YouBike 站於20日啟用，新北市交通局表示，這是青春山海線第一個YouBike站，讓民眾能輕鬆悠遊賞美景，宣示推動「青春山海線」旅遊新品牌的決心。新店區「陽光Park社區」YouBike站也同步啟用，新北市YouBike站累計達589站。

共享運具在桃園　節能最幸福！

共享運具在桃園　節能最幸福！

竹市府攜手新竹科學園區

竹市府攜手新竹科學園區

YouBike新會員改實名制自動投保

YouBike新會員改實名制自動投保

2019「終極9大新制」顧好荷包！2縣市小黃要漲

2019「終極9大新制」顧好荷包！2縣市小黃要漲

關鍵字：

新竹科學園區YouBike

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

女嬰被韓親頭…她怒控「完全沒告知」！　網還原影片真相

妻曝鴻海老公渣行徑：當孩子面拿生活費砸我

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

改推山海經樂園　韓市府與台商開會

謝和弦「疼女友愛情宣言」曝光

減肥名醫曝「飯後一動作」害你胖成豬！

美麗華驚見情侶「高空作業」！8秒影片讓網看傻

停車費臨停收費22K！車主崩潰「換百鈔」插入

伴娘包1600元被嫌少！新娘嗆：當我請妳吃飯啦

工程師16樓墜落亡　妻看遺言崩潰

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

更多

最夯影音

更多
半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好

半樓高滑水道、游泳池還有KTV　法國人體驗台摩鐵：人生太美好
客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

客廳多隻狗！瘸腿汪闖屋內躲雨 他暖心收編...一周後重展笑顏～

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

秒被萌翻！「小小業代」奶音賣車　客人一看全融化...笑喊：店長呢？

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

玄彬顏值「不是最帥」奧嘟嘟　多虧韓劇教學..第三集就ＯＯ孫藝真

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面