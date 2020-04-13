　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸外交部：美國挑撥中非關係「我們不會對非洲兄弟搞歧視！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼奈及利亞議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）（右）召見中國駐奈及利亞大使周平劍。（圖／翻攝推特）

▲奈及利亞議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）向中國駐奈大使反映公民遭歧視。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院發言人近日表示，有許多非裔人士因新冠肺炎疫情，在中國受到歧視及虐待，反映出中非夥伴關係的空洞。對此，大陸外交部發言人趙立堅指出，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖，「我們不會對非洲兄弟搞歧視。」

趙立堅表示，中方注意到美國國務院發言人的表態，在當前國際社會急需團結抗疫的形勢下，美方妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任，「我們奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。」

▼非裔人士控在廣州遭到粗暴、不公平對待。（圖／翻攝微博）

▲▼非洲人在廣州被逮捕。（圖／翻攝微博）

趙立堅提到，中國政府在疫情防控過程中高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，「中國和非洲一直是好朋友、好夥伴、好兄弟，在中國人民抗擊疫情的關鍵時刻，非洲國家和人民給予我們有力的聲援和支持。」

趙立堅還說，在非洲疫情日趨嚴峻的形勢下，中國從政府到民間都積極行動，緊急馳援非洲，得到非洲國家和人民的高度評價。

趙立堅強調，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖，「我們不會對非洲兄弟搞歧視，事實上，前期中國疫情嚴重的時候，非洲在湖北和武漢的三千名留學生，除一名感染並很快被治愈外，其他都安然無恙。」

趙立堅並說，針對近期非方反映的非洲在粵人民的關切，廣東方面已經進行梳理排查，並採取了一系列新的舉措，「相信經過中非雙方共同努力，事情將得到妥善的解決。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

ET快訊
治療新冠肺炎3大藥物　台灣再成功合成「法匹拉韋」
口罩販賣機傳災情！健保卡資料遺失　柯文哲自爆：丟了70幾筆
30年沒回過台灣！旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、
快訊／國防大學緊急宣布停課「全校大消毒」！1學員高燒一周未退
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

消毒太認真也有事！　大媽肺有毛玻璃狀...醫生嚇歪以為新冠病毒

華為公開信：正與英國四大電信合作　無端指控擾亂5G建設

楊超越「難超越」　陸偶像選秀節目3年後現「審美疲勞」

陸外交部：美國挑撥中非關係「我們不會對非洲兄弟搞歧視！」

疫情衝擊兩岸空運　「廈台海運」補缺口...第一季吞吐量增51.5%

終止ECFA對陸利大於弊　廈大唐永紅：無九二共識基礎不利促統

人民日報發文挺WHO　「三條時間線」解讀美式甩鍋

非裔控在陸被歧視逼檢測　陸衛健委：對任何人都一視同仁

頭痛就醫發現「10公分斷刀」藏腦內　26年後他終於如願取出！

浙江舟山16人漁船東海失聯　搜救人員已打撈到2具遺體

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

消毒太認真也有事！　大媽肺有毛玻璃狀...醫生嚇歪以為新冠病毒

華為公開信：正與英國四大電信合作　無端指控擾亂5G建設

楊超越「難超越」　陸偶像選秀節目3年後現「審美疲勞」

陸外交部：美國挑撥中非關係「我們不會對非洲兄弟搞歧視！」

疫情衝擊兩岸空運　「廈台海運」補缺口...第一季吞吐量增51.5%

終止ECFA對陸利大於弊　廈大唐永紅：無九二共識基礎不利促統

人民日報發文挺WHO　「三條時間線」解讀美式甩鍋

非裔控在陸被歧視逼檢測　陸衛健委：對任何人都一視同仁

頭痛就醫發現「10公分斷刀」藏腦內　26年後他終於如願取出！

浙江舟山16人漁船東海失聯　搜救人員已打撈到2具遺體

筍絲、滷蛋全加了！必勝客打造超狂「媽媽ㄟ滷肉比薩」　全台僅57門市吃得到

全校停課消毒！「國防大學」學生高燒一周送採檢　指揮中心回應了

樓梯出現一坨肉！　軟骨柴「大法師詭姿」攤肚睡笑壞媽

灑肥巧遇一窩蛋！青農順手接生...療癒「禿頭怪」溼答答破殼

宜蘭復興國中女籃奪首座JHBL冠軍　林姿妙：把好選手留下來

國防大學澄清：學員沒發燒　加強院區環境消毒作業

貓皇額頭黏貼紙「魔性扭動」　下秒變殭屍定格笑翻網：玩壞惹

2020企聯女壘25日台中開打　沒洋將「全本土」閉門應戰

梅嶺賞螢季採「實名制」報名　2時段分流上山、上限500人

網友歪樓無極限！台北2層透天厝加蓋要賣6800元　「只能看、不能住」

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

英國捐WHO24億！陸網狂讚捐得好

拿到免費香蕉！5歲女童吃完噎死

用過的口罩超可怕！3張圖一次看懂

最新研究發現　新冠病毒比SARS強3倍

陳一新：台灣不怕陸軍機「現在像義和團」

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

北韓0感染真相！2mins影片曝光神秘平壤

網戀空氣瀏海大眼妹本人曝　「地主家兒子」被詐騙傻了

少婦「乘高鐵回家」　拉去隔離確診了

出差男隔離14天　3天就被公司開除

瑞典妹PO長文：中國如何「欺騙」了世界！

不寒而慄的愛情　北大女包麗逝世

最強毒后趴趴走「還去拜拜」…害慘82人中鏢、

更多熱門

相關新聞

快訊／新冠肺炎20分鐘快篩　最快3個月量產上市

快訊／新冠肺炎20分鐘快篩　最快3個月量產上市

針對新冠肺炎，衛福部長陳時中13日表示，在「快速篩檢」方面，預估未來只需15至20分鐘便能得知檢驗結果，最快三個月內量產上市。

疫情衝擊空運　兩岸海運增51.5%

疫情衝擊空運　兩岸海運增51.5%

快訊／新冠肺炎疫苗拚年底進入臨床試驗

快訊／新冠肺炎疫苗拚年底進入臨床試驗

22歲俊帥「迷弟」戀上內馬爾52歲媽媽

22歲俊帥「迷弟」戀上內馬爾52歲媽媽

詹姆斯助陣Diddy跳舞募款

詹姆斯助陣Diddy跳舞募款

關鍵字：

新冠肺炎非洲歧視種族歧視廣州

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面