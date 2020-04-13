陸外交部：美國挑撥中非關係「我們不會對非洲兄弟搞歧視！」

▲奈及利亞議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）向中國駐奈大使反映公民遭歧視。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院發言人近日表示，有許多非裔人士因新冠肺炎疫情，在中國受到歧視及虐待，反映出中非夥伴關係的空洞。對此，大陸外交部發言人趙立堅指出，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖，「我們不會對非洲兄弟搞歧視。」

趙立堅表示，中方注意到美國國務院發言人的表態，在當前國際社會急需團結抗疫的形勢下，美方妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任，「我們奉勸美方還是把精力放在本國疫情防控上，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞。」

▼非裔人士控在廣州遭到粗暴、不公平對待。（圖／翻攝微博）



趙立堅提到，中國政府在疫情防控過程中高度重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，「中國和非洲一直是好朋友、好夥伴、好兄弟，在中國人民抗擊疫情的關鍵時刻，非洲國家和人民給予我們有力的聲援和支持。」

趙立堅還說，在非洲疫情日趨嚴峻的形勢下，中國從政府到民間都積極行動，緊急馳援非洲，得到非洲國家和人民的高度評價。

趙立堅強調，中國對非友好的政策沒有任何改變，非洲國家和人民對華友好的感情也不會有任何動搖，「我們不會對非洲兄弟搞歧視，事實上，前期中國疫情嚴重的時候，非洲在湖北和武漢的三千名留學生，除一名感染並很快被治愈外，其他都安然無恙。」

趙立堅並說，針對近期非方反映的非洲在粵人民的關切，廣東方面已經進行梳理排查，並採取了一系列新的舉措，「相信經過中非雙方共同努力，事情將得到妥善的解決。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

