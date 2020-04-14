沈富雄曝新冠肺炎致死率與「這點」有關

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

對於新冠肺炎病毒的變異及各種關聯性，醫學界目前仍傾力研究中。曾擔任過醫師的前立法委員沈富雄14日在臉書表示，「新冠肺炎致死率與年齡密切相關」。

沈富雄說，有關新冠肺炎的各種數據，各地、各城、各州、各國的篩檢率及篩檢結果的可信度互異，至今眾說紛紜，難以比較。他分享，美國西雅圖市所屬的華盛頓州及州屬的科克蘭市是全美爆發疫情的第一州及第一市，剛開始防疫工作七零八落，篩檢技術嚴重落後，不過，至今情況已趨穩定，一項重要的數據：致死率與年齡的關係，其落差十分驚人。

沈富雄更說，如果一切可以重來，放諸四海而皆準的戰略似乎是，第一、阻絶或攔截病毒於境外或境上：這個「境」包括廣義的國境、州境、市境、鄉鎮境，以及人與人之間的境。

沈富雄接著表示，第二、一旦本土個案起跳，「應盡全力保護70歲以上的老人」，將老人群聚的地方完全封閉，不許進出，公家提供所有生活必須品，直到疫情過去。

▲沈富雄認為新冠肺炎致死率與年齡密切相關。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

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