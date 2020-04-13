南非全國封鎖延長2週！總統、部長「未來3個月捐3成薪」抗疫

▲南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

為了因應新冠肺炎疫情，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9日宣布，全國封鎖將延長兩周至30日，他與副總統、內閣成員也將在未來3個月內全部減薪1/3，這筆錢會捐贈給「南非團結基金」，用以支持抗擊疫情。截至12日為止，南非共2028人確診，其中25人死亡。

綜合外媒報導，拉瑪佛沙於9日晚間透過電視向全國民眾發表演說，除了感謝人民過去兩周配合防疫所制定的種種規範外，並宣佈將延長封鎖至30日午夜，因為「結束與疫情奮戰仍十分遙遠」。

▲南非新冠肺炎確診數已達到2028人。（圖／達志影像／美聯社）

拉瑪佛沙表示，3月27日新冠肺炎有1170個確診病例，但4月9日是1934例，18人死亡，「我們不能自滿與放鬆，若如期解除封鎖，將會讓政府過去所有的努力失色」。

南非全國封鎖原計劃自3月26日午夜至4月16日午夜共計21天，但在實施2週後顯現成效，平均感染率從封鎖前的42%降低到封鎖期間的4%。

拉瑪佛沙也承諾，他與副總統、內閣成員將在未來3個月內全部減薪1/3，這筆錢將捐贈給「南非團結基金」用以支持抗擊疫情。