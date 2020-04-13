「珊瑚公主號」返台7人4人確診新冠肺炎！公主遊輪回應了

▲ 珊瑚公主號（Coral Princess）返台7人中有4人染疫。（圖／翻攝自臉書／Princess Cruises）

記者彭懷玉／台北報導

今傳出公主遊輪「珊瑚公主號」返台7人中有4人染疫！中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增5例新冠肺炎確診，均為境外移入，為3女2男，其中4人為珊瑚公主號遊輪旅客，為案389至案392，另1人（案393）則為案384家人。對此，公主遊輪發聲明表示，將持續協助賓客處理後續事宜。

「珊瑚公主號」（Coral Princess）原應於3月19日結束在阿根廷的南美之旅，卻因為驚傳染疫，船上1,020名賓客及878位工作人員成海上皮球，難以停靠任何港口，漂流至4月4日才獲准抵達佛羅里達州邁阿密港停靠，公主遊輪今也發聲明表示會協助賓客處理後續事宜，並已於3月12日宣布主動暫停營運60天。

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▲珊瑚公主號（Coral Princess）原訂3月19日結束在阿根廷的南美之旅，卻因為驚傳染疫，船上1,020名賓客及878位工作人員成海上皮球，漂流至4月4日才獲准抵達佛羅里達州邁阿密港停靠。（圖／路透）

公主遊輪聲明全文：

公主遊輪於美國當地時間4月9日安排共五架包機起飛作業，全力協助珊瑚公主號的國際賓客回國 ，其中一班為美國國內包機和四班飛往南美洲和歐洲的國際包機，此遊輪並於4月9日駛離邁阿密港口。公主遊輪即與駐邁阿密臺北經濟文化辦事處協助安排7名臺灣籍賓客包機回台行程，該7名賓客已於4月9日晚間5點在邁阿密機場搭乘包機離境，4月10日上午6點30分抵達倫敦國際機場 (LHR)，並再轉乘班機於4月10日晚間7點15分抵達臺灣。

公主遊輪稍早接獲通知，返臺賓客中有4人對新型冠狀病毒呈陽性反應，我們將持續協助賓客處理後續事宜。



珊瑚公主號於3月5日從聖安東尼奧（聖地亞哥）出發，前往南美航行，該航次原定於3月19日在布宜諾斯艾利斯（阿根廷） 結束。但由於接連港口關閉、航班取消以及其他措施影響，該遊輪直至4月4日抵達邁阿密港才獲准進行停靠，造成珊瑚公主號航行時間比預期較長，也影響船上1,020名賓客及878位工作人員的回國旅程。因應新型冠狀病毒（COVID-19）全球爆發，公主遊輪已於3月12日宣布主動暫停營運60天，為休閒旅遊行業中首家採取此主動措施的公司之一。