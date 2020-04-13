比較武漢、紐約班機模式…確診多10人　李艷秋疑：為何對歐美班機輕輕帶過？

▲武漢包機返台，實施嚴格防護。（圖／翻攝衛生福利部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

為避免新冠肺炎自境外移入，政府對於從中國、武漢返台的國人實施嚴格的防護。對此，資深主播李艷秋在臉書質疑，美國在3月30、31日的確診病例已大於中國，那為何對歐美返台的班機則輕輕帶過？

李豔秋13日在臉書發文表示，對付病毒，只能有一個標準，沒有例外或僥倖，把武漢包機和紐約航班的防疫方式做個比較，就知道民眾的疑惑不是沒有道理。

李豔秋比較「武漢包機」以及「紐約班機」的模式做了比較；武漢包機：三班 761人，全程穿防護服，所有乘客普篩、集中隔離14天，確診1人。紐約班機：一班 336人，沒有穿防護服，只有5人採檢、居家檢疫14天，已確診11人。

李豔秋再比較兩處疫區的數字，武漢包機和紐約航班先後在3/30及3/31抵台，那時中國有8萬2千多病例，美國是16萬多例，是中國的兩倍，但台灣政府卻用完全不同的標準對待。

李豔秋認為，如果對武漢的做法是對的，對紐約班機的措施就是不足的；如果對歐美航班的做法是對的，對武漢的作法就不必要。這是簡單的邏輯問題。

李豔秋指出，在紐約航班11人確診之後，指揮中心從4月11日開始，才對機上其他331人進行普篩，但對歐美航班仍然有症狀才檢測；然而卻因為現在「防疫最大」，許多應該透明的問題，都被不要扯後腿給掩蓋掉了，「所以到底是我們篩劑不足？人員不足？檢測工具不夠快？集中隔離處不夠多？還是有『難言之隱』的政治因素？」

李艷秋說，台灣此次防疫廣受國人支持和國際好評，在第一時間就阻絕大陸人士來台並斷絕兩岸交通，是獲得首勝的重要因素，現在歐美是重災區，也不過短短十多天，美國病例飆到55萬，2萬多人不治，南韓已經宣佈從4月13日開始，對所有美國入境旅客實施普篩，而我們仍在瞻前顧後，不知在考慮什麼？既然有武漢包機滴水不漏的經驗，對歐美班機沒有理由輕輕帶過，如果在第二個戰場失手，就前功盡棄了。

李豔秋感嘆，「今天不做，明天就會後悔；紐約毒班機出現時，我們應該已經後悔了。」