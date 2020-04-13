跨境電商1至2月進出口額748.2億　陸新設46個綜合試驗區「穩外貿」

▲青島港外貿集裝箱碼頭。（圖／翻攝中國日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸今年第一季度外貿受新冠肺炎疫情影響甚巨，不過，跨境電商產業卻逆勢上揚，1月至2月零售進出口額達174億元人民幣（約748.2億元新台幣），同比增長36.7%。對此，大陸國務院7日決定新設46個跨境電商綜合試驗區，未來將擁有105個跨境電商綜合試驗區，覆蓋30個省區市。

《中新網》報導，上海社科院世界經濟研究所主任沈玉良表示，疫情初期，大陸防疫物資嚴重不足，無論國內或外資跨境電商企業，透過公共服務平台積極響應，協助跨境電商市場主體及線下園區，保障口岸防疫物資通過跨境電商進境，「滿足了社會需求。」

▲eBay福建分公司暨福建跨境電商產業園 。（圖／翻攝自中新網）

隨著疫情在全球蔓延，傳統實體銷售管道受阻，線上採購需求不斷增長，使得跨境電商優勢得以發揮。商務部研究院電子商務研究所所長張莉表示，跨境電商企業近年來形成的集採通路優勢在進出口物資採購、端到端配送等方面得到了有力發揮，開創了防疫物資「全球集採，定點直送」模式，「在一定程度上，跨境電商提升了我國外貿的全球供應鏈集採能力。」

數據顯示，大陸2019年跨境電商零售進出口額達1862.1億元（人民幣，下同），達2015年的5倍，年均增速為49.5%。此外，跨境電商的蓬勃發展也推動傳統外貿企業轉型「上線」，並促使電商平台開始通過投資並購、自建平台等方式拓展海外市場。

▲廣州白雲機場海關抽查跨境電商貨物。（圖／翻攝自中新網）

不過，跨境電商發展過程中，仍存在不少問題。張莉表示，「跨境電商物流渠道不夠便捷通暢、各國對跨境電商監管政策存在不確定性、中小企業抗風險能力缺乏、各地落實跨境電商支持政策水平仍有待加強等問題，制約了跨境電商發展。」

沈玉良則認為，跨境電商進口方面，直郵模式受影響較大，但對保稅備貨模式影響較小。至於從出口方面觀察，沈玉良表示，受海外疫情影響，物流配送受阻，有可能造成短期物流滯後、長期範圍內全球備貨難，「未來我國跨境電商需要積極搭建全球供應鏈，保持彈性供貨。」

