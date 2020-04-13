機器分包口罩可降低人為汙染風險　台南藥師建議國家隊再進化至2.0

▲台南市藥師公會建議口罩國家隊，若是能由量的提升再進化到質的提升，採用機器來分包口罩以降低人工分包的汙染風險，更是全民之福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣的罩國家隊在新冠肺炎疫情再創台灣奇蹟，日以繼夜滿載產能讓政府行有餘力再捐贈口罩給其他國家，贏得全球許多國家敬重與讚揚，過去衝量、趕量生產口罩，交由人工來分包口罩，現在產量提升是否可再進化到質的提升，藉由機器來分包口罩以降低人工分包的汙染風險，台南市藥師公會建議政府探討。

台南市藥師公會理事長吳振名建議政府，若是在口罩生產量已達安全存量的程度情形下，是否可以改用機器來分包口罩以降低人工分包受汙染的風險？吳振名說過去還沒發生疫情之前，口罩生產廠商所供貨的口罩包裝可分為5片入袋裝、10片入袋裝、50片入盒裝等幾種規格，疫情發生後，政府及口罩國家隊優先趕製口罩來讓民眾有口罩可買，相當辛苦也是絕對正確的方向，「先求有、再求好」，現在民眾1次可買到的口罩數量增加，恐慌程度應該會相當大幅的下降，這是政府的德政，站在專業的角度，若是政府與國家隊，能再將口罩以機器直接分包好5片入或10片入袋裝，再交由實名制代售的健保藥局、衛生所、超商等各個通路交付給民眾，相信一定會更受到全國民眾好評、並大大按讚。

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吳振名也說，以機器分包好的5片入或10片入袋裝口罩，其包裝的密合程度絕對比人工分裝入信封袋中還要好，民眾假如在不急於戴上口罩的時間空間下，勢必也會將口罩收藏好備用，因此也就不會急於每2週一定要再買口罩來保持新鮮程度，如此也可再紓緩口罩國家隊趕製口罩來供應國內民眾所需的壓力，政府也能有更多的口罩可以來進行口罩外交，突破台灣對外的各種困境。

另外，吳振名也建議政府若是能由機器來分包固定片數的口罩包裝規格，接下來若有購買片數增加的變動時，就可以固定片數的包裝規格倍數販售，這樣民眾和代售通路的執行人員不論是在付費、收款與交付的過程就會變得更加順暢易記，民眾買到防疫口罩的普及率與效率也會更加提升；這是政府德政、也是全民之福。

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