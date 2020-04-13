何晶風波引台星網友戰翻！　她突破關鍵：別再降低台人素質

▲新加坡總理夫人何晶。（圖／翻攝自HO Ching）

記者張嘉晏／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日轉貼台灣捐贈口罩新聞，並留下一個謎樣「呃……」（Errrr......）的評語，引發台星網友戰翻洗板，其中也不乏一些不理性的留言。有網友對此呼籲，何晶一人的發言不代表全體星國人民，希望大家不要再拉低台灣人素質出征謾罵。

網友在Dcard上發聲，她表示雖然何晶的「Errrr」的確讓人感到不太舒服，但也不禁呼籲台灣人要「理性一點」，不要再到何晶的臉書下留下攻擊、難聽的字眼，「一直攻擊，是在降低台灣人的素質而已。」

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原PO認為，何晶一個人的發言無法代表全新加坡人的立場，況且我國捐贈口罩的目的是為了幫助第一線醫護人員，不是給總理夫人，希望大家不要再無謂謾罵，有失國格。

▲MIT口罩引發爭議。（圖／記者周宸亘攝）

前外交官劉仕傑也於今（13日）發文表示，新加坡是台灣的重要夥伴，不僅有「星光計畫」的軍事合作，實質上也有許多經貿交流。眼看網友們紛紛「出征」灌爆何晶臉書，他則認為「不必為了一篇語意模糊的貼文去破壞兩國長期的雙邊關係。」

他表示，口罩不是武器，我們不需要「挾口罩自重」，「國家level的互動，讓駐外人員面對。個人level的互動，我們大家都有資格。但不要因為個人level的互動，影響國家level的互動。」

▲何晶於4月13日修改「呃」貼文的內文。（圖／翻攝自HO Ching）

此外，何晶也於今日默默修改貼文，表示非常感謝台灣朋友，「這種真誠的努力和想法，不論成功或失敗，我都會永遠珍惜，至於錯誤嗎？也原諒啦！」但並未明說文中所指的「錯誤」為何。

外交部隨後也再度重申，台星兩國政府都極為珍惜彼此的友誼，兩國政府也將基於長久以來的情誼繼續深化關係。外交部同時也呼籲國人「珍惜台星兩國得來不易的情誼」。

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