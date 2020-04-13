這裡不是情趣商店！藥局賣口罩「不要指定豹紋、蕾絲」…網笑翻：海報真用心

▲藥局「祭出大絕」張貼有趣公告引發熱烈迴響。（圖／翻攝臉書《爆廢公社》）

記者陳羿妏／綜合報導

口罩實名制上路後，藥局人員忙翻，卻仍有民眾於購買時指定款式，讓藥局人員決定「祭出大絕」。一名網友就在臉書《爆廢公社》PO出一張有趣的照片寫著「藥師們辛苦了」，原來是有家藥局寫了創意內容的POP字體海報，不允許民眾指定款式，還強調「這裡是藥局，不是情趣商店」，貼文一出，引發眾多網友迴響。

公告內容中藥局先是模仿賣海鮮口吻，「口罩都是現撈啊，每日產地新鮮直送」，再提到「政府送來啥，就賣啥，請不要指定薰衣草、柑橙橘、翡翠綠，也沒有點點、豹紋、蕾絲....」，強調藥局都是遵照政府配送來販售，最後語出驚人的說「這裡是藥局，不是情趣商店」，並再次提醒民眾不要插隊。

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貼文一出湧入眾多留言，網友紛紛表示「被藥師耽誤的美工高手」、「海報做的真貼切」、「這也太狂的告示吧」、「可以看出他們（藥師）的無奈～海報真用心」，笑說「有人領過蕾絲的嗎？長怎樣？」、「我領過橘色的，真的比橘子還要橘」、「請問有愛馬仕橘嗎」，不過有網友認為可以戴就好，這種時期能夠拿到手就很偷笑了。



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