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小男孩怕粉紅口罩是無辜的！性平團體狂讚阿中部長「創造典範」最有效

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記者林育綾／台北報導

防疫時期有家長提出「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學，害怕被議論」，引發性別教育話題！今（13）日中央疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中特別率領全員戴上粉紅色口罩，暖心呼籲「不管什麼顏色都很好」被國人狂讚。台灣性別平等教育協會也說，此時嘲笑、指責他人沒有性平意識，其實無濟於事，小男孩也是無辜之人要改變風氣最好的做法，就是身體力行、創造「典範」，像陳時中那樣直接讓台灣小朋友們看到，「男生戴什麼顏色的口罩都是自己的自由！」

▲▼聽說有小朋友，因為戴粉紅色的口罩在學校被大家議論，陳時中今天在記者會上帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

▲聽說有小男孩因為戴粉紅色的口罩在學校被大家議論，陳時中今天在記者會上帶頭用「粉紅色」口罩。（圖／衛福部提供）

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中央疫情指揮中心今（13）日例行記者會開始前，特別全員合照，且防疫官們清一色都戴著「粉紅色口罩」。指揮官陳時中暖心解釋，這是關於有家長反映小男孩不敢戴粉紅色口罩上學，擔心被議論，其實不論什麼顏色都一樣，大家都可以戴，只要能保護你的，就是最適合的口罩。他還特別說，「粉紅色不錯，我們小時候大家最愛看的卡通就是《粉紅豹》，可能大家現在不知道，這是那時候非常紅的顏色。」

網友看了陳時中以及指揮中心官員們集體戴上「粉紅色口罩」後的宣言，也紛紛讚美表示「指揮中心還要身兼性別教育！」「阿中部長親自示範好貼心！」

台灣性別平等教育協會（TGEEA）也發文大讚陳時中，表示「性平教育雖然很嚴肅，但其實只要有心，就像今天的疫情指揮中心夥伴一樣，每個人都可以很輕易上手的啊！」

▲▼0413記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲陳時中指揮官暖心示範戴上粉紅色口罩。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

協會提到，TGEEA的老師前幾天真的有遇到，有小孩的老師拿了一疊口罩跟大家交換，為的就是怕自己的兒子在校被嘲笑，但交換口罩雖然可以「治標」，卻也在無形中強化了性別刻板印象。

他們舉出「社團法人高雄市性別公民行動協會」同時也是TGEEA資深會友的劉育豪老師的建言，劉育豪老師認為，此時如果只是嘲笑、指責對方家長缺乏性平意識，其實於事無補，甚至有若井下石、責怪被害人之嫌；而指導拒戴粉紅口罩的小男生「應該」怎麼做，也無濟於事，而小男孩也是無辜之人。

他們解釋，台灣大部分的人從小就深受「男女有別」的刻板教育影響，在這樣不友善的氛圍之中，那種內在的勇氣是很難培養的，就算旁人再怎麼好心建議，已經心生排斥的小朋友，都很難把粉紅色口罩戴得理直氣壯。

因此要改變風氣最好的做法，「身體力行」、「提供典範」是最直接的策略。劉育豪在個人臉書PO文說「男生/男人們，一起來戴粉紅色口罩。我把它戴上了，每一位你你你你你，跟上吧！」

就像陳時中部長領軍防疫官們戴上粉紅色口罩，創造典範，TGEEA協會說：「直接讓台灣的小朋友們看到，男生戴什麼顏色的口罩都是自己的自由！」

影／陳時中帶頭用「粉紅色」口罩！記者會前先合照原因曝光

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