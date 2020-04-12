論壇PO辣照：讓你不虛此行！壞壞每小時2千　她脫光準備來…見這幕傻了

▲男子租一間套房作為賣淫場所，遭警方喬裝男客當場查獲。（示意圖／與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名方姓男子租了套房作為仲介賣淫場所，2018年1月2日起於「捷克論壇」刊登相關消息，仲介3名越南籍女子從事性交易服務，以「全套每小時2000元」來接客，不過就在同年5月8日，因警方喬裝男客上門而曝光整起事件。事後桃園地院審理，依圖利容留性交罪，判方男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

方男租好套房後，在知名網站「捷克論壇」上刊登：「柔情舒壓服務，一切哥哥為優先，讓你不虛此行！」，另外還附上多張性暗示照片，並留下自己的電話號碼，好讓男客方便聯絡。警方網路巡邏時發現PO文，決定喬裝成男客，約好價格一小時2000元後，便前往該套房，其中負責的應召女子花花（化名）將警方帶進門後，直接脫光全身衣服，不過就在她準備好要性交易時，警方突然表明自己的身份，最終花花交易失敗，也因此曝光方男犯行。

花花表示，性交易一小時2000元，她能夠獲取1300元，其餘700元是給仲介；而該套房的房東則表示，方男當時確實是本人簽租合約，也按時繳交租金，但不清楚套房用途為何。

法官勘驗說詞及相關對話紀錄，確認方男犯行，認為他以不正當方式獲取生活所需，竟以提供電話門號及租屋處的方式，讓3名越南籍女子與他人性交易後，獲取中間費用，有危害社會風氣，考量他坦承犯行，最終判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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