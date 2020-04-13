3採陰性出院！他曝「負壓隔離病房」實況…揭病房沒窗簾原因：要直接銷毀

▲負壓隔離病房採木質內裝，溫暖明亮。（圖／粉專「暫停一下」授權使用，下同）



記者黃可昀／綜合報導

我國新冠肺炎確診388人，其中109人已解除隔離。一名案例先前三次診斷出陰性，順利康復出院，離開醫院後在臉書粉專「開箱病房」，介紹負壓隔離病房內部景象與運作模式，還有自己這段時間住院的感想，「這次是我第一次住院，真的很幸運病房其實沒有可怕的感覺。」

他10日在粉專「暫停一下，」表示，負壓隔離病房顧名思義就是氣壓不同，病房內的氣壓比外面低，所以「空氣只進不出」，抽風機24小時維持運轉狀態，確保病毒不會隨著空氣擴散到外頭，通常用來治療傳染類疾病的患者，「並且大多都會有兩道門」，醫護人員會在兩道門中間的小空地消毒，確認乾淨才會去到公共空間，「為了不讓房間的空氣跑出去，兩扇門是絕對不能同時打開的。」

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▲醫護人員必須在兩道門中間消毒。



接著是醫護人員進入病房後的流程，完成例行的醫療檢測、送餐、送藥後，他們會先脫下第一層和患者接觸過的手套，再走到兩道門中間的空地脫去防護衣，並全面消毒，「可以看出來大家都穿了不只一層，也不是只有我一個病人，還有很多間病房要進去協助。」

▲負壓隔離病房內會比較冷，要多穿一點。



他透露，好幾次望向醫護人員的臉都發現，他們面罩內已經充滿霧氣，有時候會影響到視線，也沒辦法把手伸進去擦，所以很常會看不見前方，「真的太辛苦了啦！快調高健保費率給提供合理的薪資啊！」

經過這次住院經驗，他最意外的就是病房比想像中溫暖很多，木質內裝、柔和燈光，「不像印象中那種慘白日光燈的病房，讓我大感意外」，但他提醒，負壓隔離病房最大的不同就是溫度特別低，確保空氣一定由外向內流，患者必須注重保暖並備妥衣物。此外，患者出院後，使用過的每一項器具都會經過完全消毒，布料類的物品則是「直接銷毀」，這也是病房內沒窗簾的原因。