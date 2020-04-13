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台中4度稽查抓到了！養生會館「有小姐坐陪」遭停業　金錢豹、海派拉鐵門

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▲台中市政府4度稽查，金錢豹等酒店已經關門。（圖／台中市政府提供）

▲金錢豹整棟停業。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中央流行疫情指揮中心9日宣布全台酒店、舞廳一律禁止營業，後來又要求其他有男女陪侍的KTV等特種行業也該停業，台中市政府12日晚間第4度前往6間特種行業稽查，其中知名的金錢豹酒店1樓登記是舞廳，早已停業，2、3、4樓仍照常營業，稽查發現整棟都已關門。

▲台中市政府4度稽查，金錢豹等酒店已經關門。（圖／台中市政府提供）

▲海派早已拉下鐵門。

台中市長盧秀燕指示市府跨局處成立聯合稽查小組，9日起一連4天強力稽查，昨晚由副市長陳子敬率經濟發展局長張峯源、警察局長楊源明等，前往金錢豹、海派等稽查5家視聽歌唱業及1家按摩業。

▲台中市政府4度稽查，金錢豹等酒店已經關門。（圖／台中市政府提供）

▲台中市副市長陳子敬帶隊前往稽查。

市府表示，位在中清路的大總領養生會館雖然為登記經營按摩業，非屬特種行業，卻有女陪侍事實，且有KTV室，依法裁罰5萬元，並要求停業，其餘金錢豹、海派、天天開心、自然風釆等視聽歌唱業都配合停業，無違法情事。

▲台中市政府4度稽查，金錢豹等酒店已經關門。（圖／台中市政府提供）

▲市府在一家按摩店查獲有女陪侍，勒令停業。

陳子敬指出，這次所稽查的營業場所，屬於近距離群聚的室內密閉空間，目前疫情尚未減緩，業者為了全體國人健康配合歇業，共體時艱，他表示感謝。

張峯源說明，盧市長9日已宣布包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒家業、酒吧業、舞廳業、舞場業、飲酒店業、夜店業等八大特種行業，必須「實名登記」及落實相關防疫措施，市府已公布違反傳染病防治法第37條第1項第6款的裁罰基準，如未公告容留人數、超過容留人數、未量體溫，首次將勸導，後續按次裁罰；如未實名登記、未戴口罩，首次即開罰3000元，第2次開罰9000元，第3次之後均罰1萬5000元。

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