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「最後輕生死的會比疫情多」　觀光業籲五一連假照常：大家還是要過日子！

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▲▼0412疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲陳時中12日出席指揮中心每日例行記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心12日宣布新增3例確診個案，隨著五一連假即將到來，許多民眾擔心清明連假的狀況是否重演？對此，指揮官陳時中表示，五一連假目前還太遙遠，還沒有相關規劃，也沒有要停止假期。有觀光業者認為，五一假期沒必要停放，否則經濟不好，企業撐不下去，恐怕輕生死的會比新冠肺炎疫情多。

12日是清明連假的疫情觀察點，目前尚未有相關案例傳出。陳時中指出，12日可說是第一段觀察期沒有出現任何徵兆，還要持續觀察，必須再觀察一周，過了14天的第一波觀察期，才可以確定發病潮已過。

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▼清明連假墾丁大街擠爆。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春警方2日晚在墾丁大街宣導遊客要記得社交距離並戴口罩，民眾按讚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

被問到五一連假的配套措施，陳時中表示，5月1日離現在還很遠，疫情相關的應對、應變都會在很短時間做相關因應，對於五一連假並沒有規劃要停止假期或做任何更動，目前尚未做這樣的規劃。

《聯合報》報導，台中一名觀光業者指出，目前來看，所有業者幾乎都配合政府的各項防疫措施；民眾外出遊玩也有防疫觀念，都全程戴口罩。

該業者認為，防疫得同時兼顧經濟發展，因是長期抗戰，大家日子還是要過，五一連假沒必要停放，否則最後企業撐不下去，輕生死的恐怕會比疫情還多。

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