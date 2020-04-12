獨／不受國際上岸日影響！大寮居民曝：高雄人都知道的光明路小吃部生意好

▲高雄市政府經發局稽查左營小吃部，發現有女陪侍，當場請他們離開 。（圖／經發局提供）

地方中心／綜合報導

日前中央疫情管制中心宣布酒店、舞廳全部停業，高雄市政府雖然在宣布當天大動作進行稽查動作，不過卻被媒體直擊有部分酒店照常私接客，這讓高雄市經發局很不高興，隨即再度發動稽查，甚至在11日還查到左營小吃部有女陪侍，可是就有民眾跟《ETtoday新聞雲》投訴，大寮光明路的小吃部不但照常營業，就在這兩天生意還特好，門口停了不少車，讓民眾質疑：政府的公信力在哪裏？

根據民眾提供給《ETtoday新聞雲》的影片，時間就在11日晚間11點多左右，大寮光明路的小吃部是照常營業，亮著燈營業的情況，而門口的馬路旁的確是停滿了一整排車，而有的店家雖然有營業，但是店家人員是坐在門口，看起來「生意不太好」，但是投訴民眾表示：「店還是營業的，開車經過也是滿多人的，會擔心防疫破口，人那麼多，你說會保持1.5公尺距離，去走店男生會保持1.5公尺距離？」

▲高雄市政府經發局稽查左營小吃部，發現有女陪侍，當場請他們離開 。（圖／經發局提供）

而記者詢問就在酒店、舞廳被要求停業後的這兩天，大寮光明路小吃部的營業情況，投訴民眾說：「當然很多，經過都是生意超好的，我是不知道你們政府說要防疫、要禁止營業，那這樣我看不到，這些小吃部還是在營業，那政府下令這個公信力在哪裡？我們看不到」。

不過大寮小吃部裡頭是否有女陪侍，關於這個問題，投訴民眾是這樣回答：「當然是有女陪侍，大寮光明路是有名的越南店，大家都知道，高雄市誰不知道，沒有小姐，男人去那邊幹嘛？純唱歌嗎？唱歌就去KTV就好了」。

▲民眾投訴表示高雄大寮光明路小吃部照常營業 。（圖／翻攝民眾提供影片）

▲民眾投訴表示高雄大寮光明路小吃部照常營業，門口停了很多車 。（圖／翻攝民眾提供影片）