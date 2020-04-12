斥資40億！台灣要建「國家級防疫中心」　加強「檢驗、疫苗研製」等防疫能力

▲行政院院長蘇貞昌拍板興建國家級防疫中心。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，行政院4月10日核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，將於現疾病管制署昆陽實驗室原地興建防疫大樓，總經費約新台幣40億元，預計2027年竣工。

疾管署表示，因應近年來國際間新興傳染病不斷發出的挑戰，自SARS疫情後即進行相關規劃，歷經十多年、排除許多困難後，在行政院及衛福部的大力支持下，計畫得以獲得通過。

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該計畫預計自2021年開始執行，於2027年竣工，計畫期程共計6年，總經費約新臺幣40億元，預計興建「行政大樓（含國家衛生指揮中心（NHCC）」及「實驗大樓」兩棟大樓，分別占地14,850平方公尺（約4,500坪，12樓）及46,200平方公尺（約14,000坪，9樓），均規劃設計為綠建築及智慧建築，其中實驗大樓亦有建置第三等級生物安全等級實驗室。

防疫中心計畫透過建置完善的檢驗實驗設備，配合感染管制及生物安全、急慢性傳染病、新興傳染病整備、港埠檢疫及國內外疫情監測中心等業務單位，並整合「國家衛生指揮中心（NHCC）」，期提升疫情監控、檢驗研究、疾病防治及政策規劃等項目。

疾管署表示，防疫中心完工後將進一步提升我國監測、檢驗、疫苗研製、生物製劑等防疫能力，未來併同衛福部大樓、食安大樓。