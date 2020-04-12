中央要求觀光景點管制人潮分流　黃偉哲：以中央疫情指揮中心的最新回應為準

▲台南市長黃偉哲指出，台南市防疫管制措施，以中央疫情指揮中心的最新回應為準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對中央要求觀光景點等要管制人潮分流，台南市長黃偉哲指出，對於疫情是不是紓緩，現在各自還有不同的解讀，其實還是要以中央疫情指揮中心的最新回應為準，既然要料敵從寬，禦敵從嚴，寧可用一個比較謹慎小心的態度，去面對疫情。

黃偉哲說，一般來講，居家檢疫或居家隔離都是要兩個禮拜的時間，如果從連續假期上一波4月5日，一直到現在來看，應該要等到4月19日、20日再做一個最終的決定，還來得及。

黃偉哲說，距5月1日勞動節的下一波連續假期還有兩個多禮拜的時間，所以市府也不急著在現在來做論斷。如果4月中以後，疫情有分兩種，一種是趨緊、趨嚴峻，一種是趨舒緩。如果是趨嚴峻的話，當然5月1日我們是建議中央要採取更嚴格的方式來管制，不管是管制入園，管制停車，甚至管制戴口罩等等的防疫作為。如果疫情是趨緩的話，那當然對於戶外的，比如說風景區、景點的，譬如說人流管制似乎是可以考慮一下。

但是，對於夜市、餐廳，或者是酒店，舞廳是不是要維持高強度的管制，這部分市府還是要尊重中央疫情指揮中心的做法。總之，相忍為防疫，希望大家能夠謹慎小心。

黃偉哲說，對於受管制的一些行業，包括一些各行各業受到管制影響，他們的收入影響，還有包括他們薪水部分，政府也要適度補償，這點是依據我們防疫特別條例的精神，以及預算下去做，這點我們希望能夠做好。總之，希望把個人的損失、企業的損失降到最低，也希望把疫情壓下來，這樣子的話，防疫階段的第2回合才可以說勝利，要不然，如果疫情急轉直下，坦白講，以歐美各國來講，很多國家在當初是零確診，結果短短兩個多禮拜就變成三位數，甚至四位數的確診數，所以我們真的是不可以掉以輕心。

台南市觀旅局指出，有關中央要求觀光景點停車場車輛若達50％，適地性簡訊提醒變更行程一節，台南市將盤點並控管各園區（例如：虎頭埤風景區、烏山頭水庫、尖山埤江南假村、頑皮世界）停車位數量，未來停車數達50％時，回報中央疫情指揮中心，適地性簡訊提醒變更行程。各景區為因應疫情及降低威脅，除了黃金海岸船屋目前施作工程尚未對外開放外，針對前述景點均以社交距離室內至少保持1.5M及室外1.0M以上距離之原則，規劃戶外可活動空間每人最少4平方公尺，戶內每人最少1.5平方公尺為總量管制計算之原則，實際以高於此規格，規範轄管風景區戶外及室內人數總量並進行現地管控作業。

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觀旅局於4月9日邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會及台南市民宿文化發展協會進行討論，針對加強防疫措施於旅宿內公共空間實施管制措施達成共識，例如減少公共區域座椅或減少餐廳桌次等措施，加大旅客室內距離以利遵守衛服部疾管署社交距離規定，讓室內至少保持1.5M以上空間距離。另頑皮世界及尖山埤江南渡假村2家觀光遊樂業者，全力配合政府出入動線及用餐分流相關防疫措施。

此外，針對所管觀光管筏、載客小船部分，加強對載客小船及觀光管筏業者進行宣導，並要求落實針對搭乘船筏遊客量額溫、噴酒精、遵守中央流行疫情指揮中心發佈之「社交距離注意事項」，及正確佩戴口罩，如發現有遊客發燒咳嗽症狀，應立即勸導盡速就醫。



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