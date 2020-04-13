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用過的口罩超可怕！　放大2000倍驚見「白色顆粒」亂竄…布滿黃色汙垢

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▲▼口罩放顯微鏡。（圖／翻攝陸媒）

▲口罩放顯微鏡來做比對，發現使用過的口罩相當髒。（圖／翻攝陸媒）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，不少民眾出門時會配戴口罩，以降低感染的風險。不過，口罩未使用與使用過有什麼區別？陸媒《健康時報》將使用過的口罩放在顯微鏡下放大，結果發現纖維上附著許多顆粒、汙垢與移動的病菌，看起來相當可怕。

陸媒《健康時報》將使用前、使用後的口罩放在顯微鏡下，結果發現使用前的口罩纖維乾淨，使用過後，纖維上附著了許多黑色顆粒，若再繼續放大，能夠看見密密麻麻的纖維，未用過的口罩纖維相當晶透，使用過的則布滿污漬。

▼口罩使用前後，放顯微鏡下的對比。（圖／翻攝陸媒）

▲▼口罩放顯微鏡。（圖／翻攝陸媒）

接下來將顯微鏡放大到1000倍，可以看見使用過的口罩上卡著黃色汙垢，看起來非常髒，但也是這層將空氣中的髒汙擋下，替人們過濾空氣。放大到2000倍，則可以在上方看見白色顆粒，這些顆粒是被阻擋下來的病菌。

因此，《健康時報》建議，無論佩戴口罩前後，都應該洗手，以免手上的病菌沾染到口罩上，摘除口罩時，也盡量不要用手直接觸摸口罩外表，新冠病毒仍以飛沫、接觸傳播為主，若不小心碰到，又沒洗手，病毒很容易透過口、眼、鼻進入人體。

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▼口罩使用後，放顯微鏡放大到2000倍，上面有許多白色顆粒。（圖／翻攝《西瓜視頻》）

▲▼口罩放顯微鏡。（圖／翻攝陸媒）

 
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