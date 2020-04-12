世衛回擊美國！曝光中國100天「防疫關鍵點」　時間軸條例大整理

▲世界衛生組織（WHO）發佈抗疫時間線。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近日因為新冠肺炎（COVID-19）問題，飽受美國官方抨擊其防疫不力。法新社（AFP）10日報導，WHO在遭受美國的批評後，發布了新冠肺炎前後100天的時間關鍵點，包含「武漢市首例」、「各國出現病例」一直到「宣布全球大流行」，條列式一一詳盡描述。

法新社10日以「從（疫情）爆發到大流行，世衛組織（WHO）對病毒的應對」為題，報導新冠肺炎病毒2019年12月底在中國出現首例患者，直到2020年3月11日宣布全球大流行，分3大重點條列式一一描述疫情前後100天的時間關鍵點。

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

武漢出現首例：

2019年12月31日，中國向WHO報告一個湖北武漢「不明原因」肺炎病例。

2020年1月1日，WHO啟動了一個危機小組，讓該小組為應對疫情暴發做緊急準備。

1月4日，WHO在社交媒體上公佈武漢的一系列新冠肺炎病例，其中沒有任何的死亡病例。

1月10日，WHO向全球各國發布技術指導，就如何發現、檢測和管理疑似病例提供建議。WHO表示，當時的證據顯示「沒有人傳人」或「人傳人程度有限」。

▲武漢市封城後的畫面。（圖／路透社）

中國以外情況：

1月12日，中國向WHO分享了新冠病毒的基因組序列信息。

1月13日，有官員證實泰國出現新冠肺炎病例，為中國之外第一例有記錄的病例。

1月14日，WHO表示，根據當時41例確診病例，病毒「可能發生有限的人與人之間傳播現象」，有可能發生更大範圍的疫情。

1月20日至21日，WHO駐中國代表處和西太平洋區域辦事處的專家，對武漢進行短暫的實地考察。

1月22日至23日，WHO秘書長譚德塞召集突發事件委員會開會，評估疫情是否構成「國際關注的突發公共衛生事件」。由於委員會未能達成一致意見，要求10天內再次舉行會議。

1月28日，WHO秘書長譚德塞率高級代表團訪問北京，譚德塞與中國政府達成共識，將向中國派遣一個國際科學家團隊。

全球大流行：

1月30日，世衛組織宣布新冠疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」。

2月16日至24日，一個由美國、中國、德國、日本、韓國、尼日利亞、俄羅斯、新加坡和加拿大專家組成的聯合考察團前往武漢市。

3月11日，WHO宣布新冠肺炎疫情全球大流行。