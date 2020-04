紐約病例大多來自歐洲？川普痛批《紐約時報》可悲：顯然很想回到中國

▲美國總統川普批評《紐約時報》報導的研究,認為紐時「顯然很想回到中國」。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國《紐約時報》於8日報導,紐約大學、西奈山醫療體系最新基因組(Genomes)研究指出,紐約的新冠肺炎病例大多來自歐洲。美國總統川普11日在推特上批評,《紐約時報》竟將病毒來源追蹤到歐洲而非中國,「他們最近像狗一樣被趕出中國,顯然很想要回去。可悲!」

《紐約時報》於8日報導,西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)分析病患身上的病毒基因組發現,大多數病例來自歐洲,且病毒2月中旬起就開始擴散,比首宗確診早了好幾周。紐約大學格羅斯麥醫學院(Grossman School of Medicine)的研究團隊分析了不同批病例,也得出相似結論。

So now the Fake News @nytimes is tracing the CoronaVirus origins back to Europe, NOT China. This is a first! I wonder what the Failing New York Times got for this one? Are there any NAMED sources? They were recently thrown out of China like dogs, and obviously want back in. Sad!