新北籲中央儘快啟動就業協助措施　侯友宜：等失業率變高就來不及了

▲ 新北市勞工局長陳瑞嘉。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情讓新北市無薪假和資遣通報人次飆高！新北市長侯友宜9日指出，疫情帶來的全球化經濟影響，絕對不是只有第1季，第2、3、4季都會受到影響，失業率一定會持續升高。侯友宜呼籲中央，對勞工要趕快做好超前部署，他特別拜託勞動部的「公共服務短期上工計畫」及自營作業者補助，要即時來做「等到失業率高，就來不及了！」

新北市第38次新冠肺炎應變會議，勞工局長陳瑞嘉在會議中報告，截至8日為止，新北市通報實施無薪假計107家次、2171人次，幾乎是全國1/4，2019年同期僅有3家次、18人，另外1-3月資遣通報計7115人次，也較2019年同期增加23%，未來可能還會繼續爬升，顯示就業市場超級嚴峻。

勞工局長陳瑞嘉表示，在就業協助方面，勞工局已經實施2個弱勢者短期就業計畫，但受限預算規模，受惠人數有限，目前中央列出多項方案，但也設定失業率作為啟動條件，例如當失業率達5％以上，「公共服務短期上工計畫」基本工資23800元，6個月才會上路。他建請中央儘快啟動「公共服務短期上工計畫」及自營作業者補助，才能降低疫情對勞工朋友的直接衝擊。

另外，陳瑞嘉提出，不同方案之間是否存在排他性，例如申請自營作業者補助之後，是否還可以申請其他短期上工計畫，中央應該儘快說明清楚，避免勞工朋友困擾。勞工局提供2支專線，包括免付費的就業服務專線：0800-091-580（您就業、我幫您），以及勞工法令諮詢專線：02-2965-3900，歡迎勞工朋友多加利用。

侯友宜除了呼應勞工局希望中央儘快啟動兩項方案，他也勉勵大家，中央沒做到位的地方來補位，地方做不到也反映給中央，大家一起來。他也勉勵勞工局，要不斷協助失業勞工，不斷的去推廣媒合就業環境、輔導就業機會，幫忙找到適當工作「化危機為轉機，也創造一個利基！」

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