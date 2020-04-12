　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北為食品安全把關　動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北為食品安全把關 動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供）

▲ 新北為食品安全把關，動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近來天候不穩，氣溫差異大，造成家禽免疫力下降，雲林、彰化相繼發生高病原性H5N5及H5N2禽流感疫情，新北市政府動保處為食品安全把關，防堵禽流感病毒入侵，日前夜間至新北家禽運銷合作社隨機以試劑進行禽流感快篩檢測，並對進場運禽車加強查驗家禽健康證明書及車輛消毒紀錄表，確保民眾禽肉食品安全。

動保處指出，今年中南部禽流感目前累計確診計有31場，已撲殺家禽34萬5035隻，大台北地區為全國最大雞隻消費地，為防範禽流感，新北市政府動保處加強防疫措施，3月23日夜間至新北市家禽屠宰場，現場逐一攔檢運禽車盤查是否確實繳交家禽健康證明書及車輛消毒紀錄表。

▲ 新北為食品安全把關 動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供）

▲ 防疫人員加強查驗家禽健康證明書。

動保處表示，並隨機採樣雞隻肛門及喉頭檢體，以快篩試劑進行檢測，15分鐘便可檢測出有無感染禽流感病毒，現場共抽驗30隻雞隻，檢測結果為陰性，後續新北家禽運銷合作社駐場獸醫亦進行屠後檢查，同步檢測，狀況無異常。

新北市動保處不僅落實禽流感防疫，更全面體檢新北家禽運銷合作社防疫狀況，所有場區建立單一通道、設置體溫檢查哨，人員入場先行量測體溫、酒精消毒、戴上口罩並列冊，載運禽隻運輸車輛亦同步進行消毒，並確實於當日作業結束後全場區進行消毒，確保場區安全。

▲ 新北為食品安全把關 動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供）

▲ 防疫人員隨機採樣雞隻喉頭拭子檢體。

新北禽祕書長吳富城表示，他每天親自督促整場清潔及消毒工作，確保場區乾淨，並要求每輛運禽車須經過隧道式消毒機徹底消毒後才能離場。

農業局長李玟表示，新北市養禽場雖未發生禽流感病例，但防疫不可掉以輕心，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，動保處亦加強禽場防疫消毒、圍網措施及生物安全措施，並宣導民眾不接觸、不餵食野鴿，每週定期加強野鴿聚集處消毒工作，新北市聯結養禽業者、民眾端及新北家禽運銷合作社共同防疫，確保大家健康安全。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北為食品安全把關 動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供）

▲ 運禽車司機於入口處量測體溫。

ET快訊
楊蕙如質疑阿滴「Youtuber可代表台灣罵人？」　網列3爭
驚悚畫面曝！千萬超跑雨天失控撞電桿成火球　男慘困駕駛座活活燒
募資超標5倍！阿滴再公開「2.0版廣告文案」曝最新計畫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

欣賞高美濕地要趁早　中市府即日起上限900人

金包里老街假日人潮群聚風險高　金山警與區公所共同宣導防疫措施

新北籲中央儘快啟動就業協助措施　侯友宜：等失業率變高就來不及了

新北為食品安全把關　動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣

安西夜市大會師　台南佳里防疫總動員

上網預購口罩成功！女子超商取貨　卻被店員告知「口罩領完了」

荷蘭父被「居家檢疫」錯過預產期　貼心兒硬多待1周歡喜相見

4/9成「國際上岸日」！酒店女公關放無薪假　集體上臉書求包養

老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭休5天重開　女兒說話了

南六企業爆買台南鳳梨慰勞防疫人員　黃偉哲溫馨提醒我們與「神」的距離

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

口罩抵歐！歐盟官網大秀台灣國旗　讚賞並呼應「#TaiwanCanHelp」

欣賞高美濕地要趁早　中市府即日起上限900人

金包里老街假日人潮群聚風險高　金山警與區公所共同宣導防疫措施

新北籲中央儘快啟動就業協助措施　侯友宜：等失業率變高就來不及了

新北為食品安全把關　動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣

安西夜市大會師　台南佳里防疫總動員

上網預購口罩成功！女子超商取貨　卻被店員告知「口罩領完了」

荷蘭父被「居家檢疫」錯過預產期　貼心兒硬多待1周歡喜相見

4/9成「國際上岸日」！酒店女公關放無薪假　集體上臉書求包養

老闆一句「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明沙鍋魚頭休5天重開　女兒說話了

南六企業爆買台南鳳梨慰勞防疫人員　黃偉哲溫馨提醒我們與「神」的距離

加油要快！油價明天調漲0.6元「連跌六周反彈」

巨胸校花「跟3哥哥輪流睡」！　認了：每天被吻醒…超狂私生活曝光驚呆網

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

終止連6降！汽柴油調漲0.6元　95無鉛汽油每公升19.4元

星．變美／鄭秀文運動爆汗眼妝超完美　秘密藏在「小工具」

粉絲護航嗆惡評尷尬了！花美男YouTuber「那是我媽…」　韓網全衝去朝聖驚呼：長好帥

阿滴「廣告文案2.0」再惹議…同樣問題還在！這點更嚴重：沒搞清楚台灣角色

2K錦標賽太陽雙雄內鬥　布克奪冠捐款10萬美元抗疫

油價將漲「趁便宜先囤積」？多少公升違法、幾個月過期先弄清楚

危老重建南台灣推不動　傳地主「口氣大」嚇退開發商

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

地方熱門新聞

4/9成國際上岸日！酒店女公關求包養

女子超商取貨　卻被告知「口罩領完了」

「用怪手送菜」被罵爆拒吃！林聰明重開

連鎖SPA館購消毒機　限時封館服務

台南佳里防疫總動員

保齡球賽硬辦！球友收訊：被衛生局盯上

彰化里長自掏腰包　助第一線防疫人員

南六企業爆買台南鳳梨慰勞防疫人員

台南違規拖吊　反對再續約

提升救災能量　花蓮特搜大隊廳舍工程啟動

台南北區3夜店配合防疫主動宣布停業

安平警再度出擊持續執行聯合稽查堵疫

彰化扇形鐵道下禁令　4/13起暫停參觀

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

更多熱門

相關新聞

員警踹屁孩頭部　影片掀正反論戰

員警踹屁孩頭部　影片掀正反論戰

一名15歲鄭姓少年7日晚間開車載3名友人出遊，行經新北市中和區莒光路、壽德街口時遇到警方路檢，由於他逆向迴轉逃逸且一度差點撞到人，被警方在民享街攔下並壓制在地。警方將4人壓制後，有員警以腳踹其中1名少年的頭部，整個過程被附近住戶拍下，上傳網路後引發社會議論。

金包里老街假日管制措施

金包里老街假日管制措施

清查卡拉OK小吃店　金山警：加強防疫「暫時停業」

清查卡拉OK小吃店　金山警：加強防疫「暫時停業」

警察防疫大臨檢　台東破草寮

警察防疫大臨檢　台東破草寮

遭「警方壓制後」猝死　家屬怒：執法過當

遭「警方壓制後」猝死　家屬怒：執法過當

關鍵字：

新北家禽運銷合作社禽流感快篩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

閃亮亮退出硬漢兄弟！

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

陳時中：口罩配售量已大於總人口

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

確診女死前求救40次！妹聽錄音傻了

梧桐妹被嗆「當妳媽死了？」21字反擊

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面