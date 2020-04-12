▲ 新北為食品安全把關，動保處至家禽運銷合作社進行禽流感快篩採樣。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近來天候不穩，氣溫差異大，造成家禽免疫力下降，雲林、彰化相繼發生高病原性H5N5及H5N2禽流感疫情，新北市政府動保處為食品安全把關，防堵禽流感病毒入侵，日前夜間至新北家禽運銷合作社隨機以試劑進行禽流感快篩檢測，並對進場運禽車加強查驗家禽健康證明書及車輛消毒紀錄表，確保民眾禽肉食品安全。

動保處指出，今年中南部禽流感目前累計確診計有31場，已撲殺家禽34萬5035隻，大台北地區為全國最大雞隻消費地，為防範禽流感，新北市政府動保處加強防疫措施，3月23日夜間至新北市家禽屠宰場，現場逐一攔檢運禽車盤查是否確實繳交家禽健康證明書及車輛消毒紀錄表。

▲ 防疫人員加強查驗家禽健康證明書。

動保處表示，並隨機採樣雞隻肛門及喉頭檢體，以快篩試劑進行檢測，15分鐘便可檢測出有無感染禽流感病毒，現場共抽驗30隻雞隻，檢測結果為陰性，後續新北家禽運銷合作社駐場獸醫亦進行屠後檢查，同步檢測，狀況無異常。

新北市動保處不僅落實禽流感防疫，更全面體檢新北家禽運銷合作社防疫狀況，所有場區建立單一通道、設置體溫檢查哨，人員入場先行量測體溫、酒精消毒、戴上口罩並列冊，載運禽隻運輸車輛亦同步進行消毒，並確實於當日作業結束後全場區進行消毒，確保場區安全。

▲ 防疫人員隨機採樣雞隻喉頭拭子檢體。

新北禽祕書長吳富城表示，他每天親自督促整場清潔及消毒工作，確保場區乾淨，並要求每輛運禽車須經過隧道式消毒機徹底消毒後才能離場。

農業局長李玟表示，新北市養禽場雖未發生禽流感病例，但防疫不可掉以輕心，養禽業者應落實禽場良好日常操作管理及生物安全管控措施，動保處亦加強禽場防疫消毒、圍網措施及生物安全措施，並宣導民眾不接觸、不餵食野鴿，每週定期加強野鴿聚集處消毒工作，新北市聯結養禽業者、民眾端及新北家禽運銷合作社共同防疫，確保大家健康安全。

「美麗最大的祕密」

▲ 運禽車司機於入口處量測體溫。