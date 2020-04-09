和計程車司機吵架「偷襲女警胸部」　醉漢手指一戳賠3萬

▲女警向蘆洲警分局報告受到民眾性騷擾。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／新北報導

40歲的楊姓男子去年6月19日一早8時許因為車資問題，與計程車運將爆發糾紛，沒想到喝茫的他看到前來處理的女警，竟人伸手戳了一下對方的胸部，反而害自己吃上性騷擾的官司，日前被新北地院法官依違反性騷擾防治法判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

判決書中提到，楊男在6月19日上午8時24分左右，因為酒醉與計程車司機爭論車資問題，兩人怎麼談都喬不攏，不得已只好報警請警員前來協調，沒想到他看見到場處理糾紛的是一名女警，竟然趁對方不注意時，偷偷用手戳了一下胸部。

女警沒料到會在執行勤務期間受到醉漢騷擾，雖然當下嚇了一跳，事後還是立即向新北市蘆洲警分局報告，並決定提告。不過，對於女警的指控，楊男在接受警詢及偵查時，皆一概否認性騷擾。

新北地院法官調閱警方密錄器光碟影像，認定楊男確實有伸手襲胸，他明知受害者是穿著警察制服的警員，仍趁機伸出鹹豬手，不僅藐視公權力，也不尊重他人對身體的自主權益，導致女警身心受創、蒙受陰影，考量到他後來坦承犯行，態度尚可，至今卻仍未與女警達成和解或獲得諒解，最後依違反性騷擾防治法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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