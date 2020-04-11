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超商領口罩「開袋一瞥不對勁」！　回家細看驚呆...羨煞網：天選之人

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▲▼14天領9片口罩首日，藥局排隊人潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲我國口罩實名制目前已進展到「14天購買9片」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

手機預約口罩推出至今，幾乎是好評不斷，民眾可以花7元省去漫長排隊時間，上班族也能依照自己方便的時間領口罩。一名網友日前表示，自己去超商領口罩時，心血來潮往紙袋裡一瞄，覺得似乎有些不對勁。他回家一看後，才發現自己竟然幸運多得1片口罩，PO文後引發網友一陣熱議。

有網友10日在PTT八卦版發文，他表示自己預購了第一波「14天9片」的口罩，到超商領取後，也順便買了滷味回家吃。他表示，在等待滷味的同時，他打開了信封檢查一下口罩，沒想到一看不得了，發現裡頭疑似裝了10片口罩，比規定的多了1片。

請繼續往下閱讀...

原PO當時心想「應該是自己看錯」，怎料回家攤開仔細一算，發現還真的是10片沒錯，讓他超驚訝，特地上網google，最終合理推測應該是店員不小心包錯了。

▲▼ 原PO說他在超商拿到10片口罩 。（圖／翻攝自PTT）

▲ 原PO原文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民驚呆表示「天選之人！還是要樽節使用喔」、「這已經不是小確幸了是大確幸」、「好好喔」、「賺到了哈哈」、「你應該知道要怎麼報恩了齁」。另一票網友則是噓翻表示「店員結帳少錢要賠錢啊」、「收起來啊，到處昭告天下幹嘛」、「繳回國家吧，不要貪婪」、「退給店員」、「檢舉你啊不然」。

此外，第四波的口罩預購已在10日晚間截止，預購成功的民眾記得於11日至13日繳款，並於16日至29日之間取貨。而參加第三波預購的民眾則是必須等到15日才能再次進行預約。

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