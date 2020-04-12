案386本土案例「有過敏症狀」解隔離再確診！曾去上班買東西..陳時中揭關鍵

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增3例新冠肺炎病例(案386至388)，其中1例本土個案為20多歲男性(案386)，為案195(自美國境外移入)之同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診；相關接觸者持續調查中。

案195在3月確診，和案386同住友人解隔離一陣子了，至於是什麼原因懷疑他是否有感染？指揮官陳時中表示，現在對於要居家簡易或隔離解除，都對所有人做症狀的再確認，有狀況經過衛生單位就會來採檢，這位當然不是那時候，比宣布之前就已經解隔離的案子，衛生單位還是會再確認，他有過敏情況，沒有列為採檢情況，看到這裡有擴大篩檢條件下就請他再來採檢。

請繼續往下閱讀...

另外，到底過敏是原本病症？還是新冠病毒引起？陳時中說，後來注意到過敏產生鼻塞流鼻水的情況，覺得雖然沒有其他更明顯症狀存在，為了小心起見，前提是現在對居家簡易隔離解除的個案，都更加小心以對，發現相關連症狀請他採檢。

該個案目前掌握相關接觸多少人及活動史？指揮中心發言人莊人祥說，他是在居家隔離期間沒有問題，但是他從居家隔離結束後有做自主健康管理，曾經去上班，有去買東西，不過都有全程戴口罩，根據自主健康管理的方式做，有關他在公司接觸的人，明天才會去他的公司匡列，因為今天公司沒上班。

▲台灣新冠肺炎確診人數圖。（圖／曾梓倩製）